Умань і 12 сіл залишилися без газу через розгерметизацію газопроводу

“9 липня, через розгерметизацією газопроводу високого тиску Городецьке — Умань, тимчасово, до усунення витоку газу, було припинено подачу газу на місто Умань та 12 сіл району: Піківець, Гереженівка, Паланка, Дмитрушки (частково), Кочержинці, Громи, Томашівка, Ропотуха, Фурманка, Собківка, Полянецьке, Синиця”, — написав він.

За словами Проценка, на місці події окрім аварійної бригади ПАТ “Уманьгаз” працюють рятувальники чергового караулу Уманського пожежно-рятувальної частини.

Він додав, що після встановлення мотопомпи рятувальники відкачують воду з траншеї, де на газопроводі фахівці аварійної бригади “Уманьгаз” проводять зварювальні роботи.

Як повідомляв УНН, частина Києва до кінця тижня залишиться без холодної води.