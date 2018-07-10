Умань и 12 сел остались без газа из-за разгерметизации газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Из-за разгерметизации газопровода высокого давления город Умань и 12 сел района остались без газоснабжения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, передает УНН.
“9 июля, из-за разгерметизации газопровода высокого давления Городецкое — Умань, временно, до устранения утечки газа, была прекращена подача газа в город Умань и 12 сел района: Пиковец, Гереженовка, Паланка, Дмитрушки (частично), Кочержинцы, Громы, Томашовка, Ропотуха, Фурманка, Собковка, Полянецкое, Синица”, — написал он.
По словам Проценко, на месте происшествия кроме аварийной бригады ОАО “Уманьгаз” работают спасатели дежурного караула Уманского пожарно-спасательной части.
Он добавил, что после установки мотопомпы спасатели откачивают воду из траншеи, где на газопроводе специалисты аварийной бригады “Уманьгаз” проводят сварочные работы.
Как сообщал УНН, часть Киева до конца недели останется без холодной воды.