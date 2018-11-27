"Укртрансгаз" будет работать без изменений во время военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Газотранспортная система Украины продолжает осуществлять свои функции в полном объеме после объявления военного положения на территории 10 областей с 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укртрансгаз” на странице в Facebook, передает УНН.
“Оператор газотранспортной системы (ГТС), компания ”Укртрансгаз“ сейчас работает в штатном режиме. При этом компания заявляет о готовности к введению военного положения”, - говорится в сообщении.
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Транзит и газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами. Все обязательства по транзиту в страны ЕС также выполняются в полном объеме.
Для каждого объекта повышенной опасности “Укртрансгаз” разработал Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий.
Они определяют действия в случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на подчиненных объектах. Согласно этим документам “Укртрансгаз” ежеквартально проводит тренировки сотрудников каждого объекта по всем гипотетически возможными аварийным ситуациям и сценариям.
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В случае введения в Украине военного положения “Укртрансгаз” также разработал и утвердил мобилизационный план и план гражданской защиты предприятия.
“Команда ”Укртрансгаза“ готова к развертыванию всех возможных сценариев дальнейших событий”, — подытожили в УТГ.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранении и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
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В связи с ситуацией Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.
Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября на 30 суток — до 14:00 26 декабря 2018 года.