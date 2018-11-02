В "Укртрансгазі" повідомили про рекордні запаси газу у підземних сховищах

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Запас газу у ПСГ України становить в 17,1 млрд куб. м, що є найбільшим обсягом перед стартом опалювального сезону з 2014 року. Про це повідомила прес-служба УТГ, передає УНН.

“Станом на 31 жовтня 2018 року в ПСГ України зберігається 17,1 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 0,3 млрд куб. м, або на 1,6%, ніж минулого року. Зауважимо, що це найбільший обсяг перед стартом опалювального сезону за останні 4 роки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що станом на 8 листопада 2014 року запаси у ПСГ складали 15 млрд 660,52 млн кубометрів газу.

Крім того, 31 жовтня 2014 року питання зимових постачань газу на період з листопада 2014-го по березень 2015 року Київ та Москва вирішили у Брюсселі за посередництва ЄС. Тоді у переговорах взяли участь Юрій Продан та Олександр Новак - міністри енергетики України та Росії, а також комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер.

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Також філія “Оператор ГТС України” поінформувала про результати роботи української ГТС за січень — жовтень 2018 року.

Відповідно до оперативної інформації Центрального диспетчерського департаменту, в цей період:

ТРАНЗИТ

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 69,8 млрд куб. м. З початку року транзитні обсяги скоротились на 5,5 млрд куб. м, або на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

ПСГ

За січень — жовтень 2018 року з підземних сховищ було відібрано 7,3 млрд куб. м газу, що на 3 млрд куб. м, або на 70%, більше, ніж за цей самий період торік.

ІМПОРТ З ЄС

З початку 2018 року імпорт газу з країн Європи зменшився на 23% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Так сталося завдяки значному запасу газу в ПСГ, який було створено за рахунок ресурсу НАК “Нафтогаз України” та інших клієнтів до початку сезону відбору.

За січень — жовтень поточного року надходження природного газу з країн ЄС склало 9,1 млрд куб. м, що на 2,7 млрд куб. м менше, ніж за цей період торік. Найбільші обсяги вуглеводнів було імпортовано газотранспортним коридором зі Словаччини — 5,6 млрд куб. м (-34%), а також з Угорщини — 2,9 млрд куб. м (+26%) та Польщі — 0,6 млрд куб. м (-40%).

ВИДОБУТОК

З січня по жовтень 2018 року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 17,3 млрд куб. м, що дорівнює показнику видобутку січня — жовтня 2017 року.

СПОЖИВАННЯ

За підсумками десяти місяців 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 20,8 млрд куб. м газу, що менше на 0,3 млрд куб. м, або на 1,4 %, порівняно з таким самим періодом 2017 року.

Показник споживання газу Україною вказано без урахування технічного газу — обсягів голубого палива для виробничо-технологічних потреб (ВТП) “Укртрансгазу”, облгазів та видобувних підприємств.

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Нагадаємо, Україна скоротила транзит газу на 7%.

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