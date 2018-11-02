В "Укртрансгазе" сообщили о рекордных запасах газа в подземных хранилищах

“По состоянию на 31 октября 2018 года в ПХГ Украины хранится 17,1 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 0,3 млрд куб. м, или на 1,6%, чем в прошлом году. Заметим, что это наибольший объем перед стартом отопительного сезона за последние 4 года”, - говорится в сообщении.

Отметим, что на 8 ноября 2014 года запасы в ПХГ составляли 15 млрд 660, 52 млн кубометров газа.

Кроме того, 31 октября 2014 года вопрос зимних поставок газа в период с ноября 2014 по март 2015 года Киев и Москва решили в Брюсселе при посредничестве ЕС. Тогда в переговорах приняли участие Юрий Продан и Александр Новак — министры энергетики Украины и России, а также комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер.

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Также филиал “Оператор ГТС Украины” проинформировал о результатах работы украинской ГТС за январь — октябрь 2018 года.

Согласно оперативной информации Центрального диспетчерского департамента, в этот период:

ТРАНЗИТ

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 69,8 млрд куб. м. С начала года транзитные объемы сократились на 5,5 млрд куб. м, или на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

ПХГ

За январь — октябрь 2018 года с подземных хранилищ было отобрано 7,3 млрд куб. м газа, что на 3 млрд куб. м, или на 70% больше, чем за этот же период прошлого года.

ИМПОРТ ИЗ ЕС

С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запаса газа в ПХГ, созданноу за счет ресурса НАК “Нафтогаз Украины” и других клиентов до начала сезона отбора.

За январь — октябрь текущего года поступления природного газа из стран ЕС составил 9,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы углеводородов были импортированы газотранспортным коридором из Словакии — 5,6 млрд куб. м (-34%), а также из Венгрии — 2,9 млрд куб. м (+ 26%) и Польши — 0,6 млрд куб. м (-40%).

ДОБЫЧА

С января по октябрь 2018 года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составляли 17,3 млрд куб. м, что равно показателю добычи января — октября 2017 года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

По итогам десяти месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий магистральными газопроводами было протранспортировано 20,8 млрд куб. м газа, что меньше на 0,3 млрд куб. м, или на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Показатель потребления газа Украиной указаны без учета технического газа — объемов голубого топлива для производственно-технологических нужд (ВТП) “Укртрансгаза”, облгазов и добывающих предприятий.

Напомним, Украина сократила транзит газа на 7%.