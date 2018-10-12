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Україна скоротила транзит газу на 7%

Україна скоротила транзит газу на 7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Філія “Оператор ГТС України” проінформувала про результати роботи української ГТС за останні дев’ять місяців 2018 року. Про це із посиланням на Центральний диспетчерський департамент повідомляє управління зовнішніх комунікацій ПАТ “Укртрансгаз”, передає УНН.

“З січень-вересень 2018 року транзитні обсяги скоротились на 4,9 млрд куб. м, або на 7%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

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У натуральному еквіваленті обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 65,4 млрд куб. м.

Також головний оператор газотранспортної системи України відзвітував про динаміку закачування газу до підземних резервуарів, навів дані про імпорт, видобуток та споживання голубого палива. Отже, за період січень-вересень 2018 року показники такі:

ПСГ

За січень — вересень 2018 року з підземних сховищ було відібрано 7,3 млрд куб. м газу, що на 3,2 млрд куб. м, або на 76,7%, більше, ніж за цей самий період торік.

Станом на 30 серпня 2018 року в ПСГ України зберігається 16,3 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 0,2 млрд куб. м, або на 0,9%, ніж минулого року.

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ІМПОРТ З ЄС

З початку 2018 року імпорт газу з країн Європи зменшився на 24,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Так сталося завдяки значному запасу газу в ПСГ, який було створено за рахунок ресурсу НАК “Нафтогаз України” та інших клієнтів до початку сезону відбору.

За січень — вересень поточного року надходження природного газу з країн ЄС склало 8,1 млрд куб. м, що на 2,6 млрд куб. м менше, ніж за цей період торік. Найбільші обсяги вуглеводнів було імпортовано газотранспортним коридором зі Словаччини — 5,0 млрд куб. м (-36%), а також з Угорщини — 2,5 млрд куб. м (+28%) та Польщі — 0,5 млрд куб. м (-37%).

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ВИДОБУТОК

З січня по вересень 2018 року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 15,5 млрд куб. м, що дорівнює показнику видобутку січня — вересня 2017 року.

СПОЖИВАННЯ

За підсумками дев’яти місяців 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано 22,1 млрд куб. м газу магістральними газопроводами, що більше на 0,3 млрд куб. м, або на 1,3 %, порівняно з таким самим періодом 2017 року.

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