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Росія не буде поставляти до Білорусі дизель і бензин

Росія не буде поставляти до Білорусі дизель і бензин

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Росія з листопада 2018 року і до кінця 2019 року не постачатиме до Білорусі бензин, дизель і мазут, згідно з умовами підписаного раніше індикативного балансу на поставки нафтопродуктів до кінця 2019 року. Про це напередодні повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Що стосується автобензину, дизельного палива, мазуту - в індикативному балансі передбачені нульові показники", - сказав він.

Офіційний представник віце-прем'єра РФ Дмитра Козака раніше говорив, що нові угоди Росії і Білорусі виключають можливість "сірих" схем у постачаннях нафтопродуктів у межах союзної держави, через які бюджет РФ недоодержував доходи. При цьому видання з посиланням на джерело повідомляє, що "раніше Білорусь реекспортувала одержувані з Росії нафтопродукти, а тепер, за умовами домовленостей, такої можливості у неї немає".

Проте, за словами Новака, угода передбачає збереження поставок певних нафтопродуктів, які не виробляються у Білорусі - продукції нафтохімічних заводів.

"Протокол, який підписано - це додаток до угоди, що діє між РФ і Білоруссю. Він передбачає не лише заборону на поставки нафтопродуктів - це стосується темних нафтопродуктів, дизельного палива з тим, щоб зберегти пропорції доходів бюджетів відповідно до раніше запланованих показників. Він також передбачає часткові поставки певних нафтопродуктів, які не виробляються у Білорусі: лакофарбові вироби, хімічна продукція, тобто продукція не нафтопереробних, а нафтохімічних заводів", - пояснив російський міністр.

Reuters з посиланням на джерела в уряді РФ до цього повідомляв, що Росія не буде поставляти до Білорусі також зріджений вуглеводневий газ. Експорт з Росії залишається лише для тих продуктів, які Білорусь сама виробити не може - нафти, природного газу, газового конденсату, широкої фракції легких вуглеводнів, а також низки нафтопродуктів для нафтохімії.

Відзначимо, 10 жовтня міненерго РФ повідомило, що Росія і Білорусь підписали протокол про внесення змін до міжурядової угоди про регулювання експорту нафти і нафтопродуктів, а також погодили індикативні баланси поставок нафтопродуктів до кінця 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінськ хоче домогтися компенсації через податковий маневр у РФ.

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