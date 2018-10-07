Мінськ хоче домогтися компенсації через податковий маневр в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Білорусь і Росія вступають в активну фазу переговорів щодо визначення механізму компенсацій у зв’язку з податковим маневром в РФ. Про це заявив у неділю голова концерну “Бєлнєфтєхім” Андрій Рибаков в ефірі телеканалу ОНТ, повідомляє УНН.
“Зараз входимо в активну фазу переговорів. До кінця року буде основним завданням вирішення цього питання”, — зазначив глава білоруського концерну.
За словами Рибакова, в зв’язку з другим етапом податкового маневру “Російська Федерація практично відмовляється від митних зборів”. “Фактично ми перейдемо до світових цін на нафту”, — уточнив Рибаков.
При цьому, пояснив він, “своїм суб’єктам господарювання це буде компенсовано механізмом демпфуючих акцизів”. “Переробники в Росії нічого не втратять”, — зазначив глава концерну. Він уточнив, що в білоруському бюджеті “таких інструментів немає”. “На нас чекають серйозні переговори з Росією щодо вирівнювання конкурентного середовища, щоб наша переробка працювала в аналогічних умовах, як і переробка в Російській Федерації”, — заявив голова “Бєлнєфтєхіма”.
Рибаков також заявив, що білоруські підприємства отримають в 2019 році з Росії необхідні обсяги нафтопродуктів в повному обсязі.
“Остаточно можна буде судити після підписання документів. Всі суб’єкти господарювання будуть забезпечені нафтохімічною продукцією в повному обсязі, і навіть понад те, що вони планували в цьому і наступному році”, — зазначив глава білоруського концерну.
Як повідомляв УНН, Білорусь оголосила персонами нон грата двох звинувачених у шпигунстві іноземців.