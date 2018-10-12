Россия не будет поставлять в Беларусь дизель и бензин

"Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута - в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели", - сказал он.

Официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака ранее говорил, что новые соглашения России и Беларуси исключают возможность "серых" схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства, из-за которых бюджет РФ недополучал доходы. При этом издание со ссылкой на источник сообщает, что "ранее Беларусь реэкспортировала получаемые из России нефтепродукты, а теперь, по условиям договоренностей, такой возможности у нее нет".

Тем не менее, по словам Новака, соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси - продукции нефтехимических заводов.

"Протокол, который подписан - это приложение к соглашению, действующему между РФ и Беларусью. Он предусматривает не только запрет на поставки нефтепродуктов - это касается темных нефтепродуктов, дизельного топлива с тем, чтобы сохранить пропорции доходов бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями. Он также предусматривает частичные поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси: лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция не нефтеперерабатывающих, а нефтехимических заводов", - пояснил российский министр.

Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ до этого сообщал, что Россия не будет поставлять в Беларусь также сжиженный углеводородный газ. Экспорт из России остается только для тех продуктов, которая Беларусь сама произвести не может - нефти, природного газа, газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов, а также ряда нефтепродуктов для нефтехимии.

Отметим, 10 октября минэнерго РФ сообщило, что Россия и Беларусь подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о регулировании экспорта нефти и нефтепродуктов, а также согласовали индикативные балансы поставок нефтепродуктов до конца 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Минск хочет добиться компенсации из-за налогового маневра в РФ.