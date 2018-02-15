Deutsche Welle: Польща збирається побудувати газопровід в противагу "Північному потоку-2"

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Польська партія “Право і справедливість” збирається здійснити проект Baltic Pipe, який передбачає будівництво власного газопроводу на дні Балтійського моря в протест проти будівництва газопроводу “Північний потік-2” з РФ у Німеччину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.