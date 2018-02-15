Deutsche Welle: Польща збирається побудувати газопровід в противагу "Північному потоку-2"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Польська партія “Право і справедливість” збирається здійснити проект Baltic Pipe, який передбачає будівництво власного газопроводу на дні Балтійського моря в протест проти будівництва газопроводу “Північний потік-2” з РФ у Німеччину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Проект Baltic Pipe буде вести від польського узбережжя в Данію і дозволить державній польській газотранспортній компанії Gaz-System підключитися до норвезької мережі газопроводів”, — йдеться в повідомленні.

Польський енергетичний концерн PGNiG у кінці 2017 року зарезервував потужності цього газопроводу на 15 років, відзначає німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Гілка газопроводу пропускною здатністю 10 мільярдів кубометрів на рік і вартістю 2 мільярди доларів має бути введена в експлуатацію в 2022 році. Вона досягне польського узбережжя біля міста Свіноуйсьце (Свиноустя), де також розташований портовий термінал з прийому зрідженого газу.

Остаточне рішення про будівництво повинно бути прийнято в 2018 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США проти будівництва “Північного потоку-2” — Тіллерсон

Польща виступає проти будівництва “Північного потоку-2”. Вона просила США поширити санкції на будівництво газопроводу і погодила спільний з Україною лист в ЄС щодо неприпустимості реалізації “Північного потоку-2”.

Старт будівництва газопроводу “Північний потік-2” заплановано на 2018 р. Проект передбачає будівництво 3-ї та 4-ї гілок балтійської магістралі з доведенням її потужності до 110 млрд куб. м на рік. Газ “Північного потоку-2” повинен прийти в австрійський Баумгартен. Запуск “Північного потоку-2” є частиною проекту “Газпрому” на шляху відмови від українського транзиту.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький в інтерв’ю DGP заявив, що реалізація проекту будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” (Nord Stream 2) несе політичні ризики з боку Росії для всієї Європи, в тому числі для України, і санкції США повинні розповсюджуватися на проект.

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