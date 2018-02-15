Deutsche Welle: Польша собирается построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Польская партия “Право и справедливость” собирается осуществить проект Baltic Pipe, который предусматривает строительство собственного газопровода на дне Балтийского моря в протест против строительства газопровода “Северный поток-2” из РФ в Германию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Проект Baltic Pipe будет вести от польского побережья в Данию и позволит государственной польской газотранспортной компании Gaz-System подключиться к норвежской сети газопроводов”, — говорится в сообщении.
Польский энергетический концерн PGNiG в конце 2017 зарезервировал мощности этого газопровода на 15 лет, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ветка газопровода пропускной способностью 10 млрд кубометров в год и стоимостью 2 миллиарда долларов должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году. Она достигнет польского побережья у города Свиноуйсьце (Свиноустье), где также расположен портовый терминал по приему сжиженного газа.
Окончательное решение о строительстве должно быть принято в 2018 году.
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Польша выступает против строительства “Северного потока-2”. Она просила США распространить санкции на строительство газопровода и согласовала совместный с Украиной письмо в ЕС о недопустимости реализации “Северного потока-2”.
Старт строительства газопровода “Северный поток-2” запланирован на 2018 Проект предусматривает строительство 3-й и 4-й ветвей балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ “Северного потока-2” должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск “Северного потока-2” является частью проекта “Газпрома” на пути отказа от украинского транзита.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецький в интервью DGP заявил, что реализация проекта строительства российского газопровода “Северный поток-2” (Nord Stream 2) несет политические риски со стороны России для всей Европы, в том числе для Украины, и санкции США должны распространяться на проект.