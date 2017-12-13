Дуда та Порошенко обговорили питання будівництва газового інтерконектора
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що обговорив з Президентом України Петром Порошенком питання будівництва газового інтерконектора. Про це повідомив Анджей Дуда на спільному брифінгу з Петром Порошенком у Харкові, передає УНН.
“Ми розмовляли про підтримку Україні шляхом інвестицій, які полягають у побудові газового інтерконектора. Я радий, що це інвестиційне завдання реалізується, що тут є тісна кооперація між Польщею та Україною”, — зазначив він.
Також Дуда наголосив, що Польща відкрита у питанні можливих пропозицій України щодо постачання скрапленого газу через газопорт у місті Свіноуйсьце.
“Між іншим, ми реалізували для цього цю інвестицію, щоб забезпечити енергетичну безпеку не лише собі, але також, щоб бути тим, хто таку енергетичну безпеку несе іншим”, — додав він.
Нагадаємо, Польща виступає абсолютно проти будівництва “Північного потоку-2”.