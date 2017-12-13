Дуда и Порошенко обсудили вопросы строительства газового интерконнектора

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95853 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101414 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101782 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115538 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103035 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105655 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112552 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117216 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123035 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134738 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда и Порошенко обсудили вопросы строительства газового интерконнектора

Дуда и Порошенко обсудили вопросы строительства газового интерконнектора

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Польши Дуда рассказал, что обсудил с Президентом Украины Петром Порошенко вопрос строительства газового интерконнектора. Об этом сообщил Анджей Дуда на совместном брифинге с Петром Порошенко в Харькове, передает УНН.

"Мы разговаривали о поддержке Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газового интерконнектор. Я рад, что это инвестиционное задача реализуется, что здесь есть тесная кооперация между Польшей и Украиной", - отметил он.

Также Дуда подчеркнул, что Польша открыта в вопросе возможных предложений Украины по поставкам сжиженного газа через газопорт в городе Свиноуйсьце.

"Между прочим, мы реализовали для этого эту инвестицию, чтобы обеспечить энергетическую безопасность не только себе, но также, чтобы быть тем, кто такую ​​энергетическую безопасность несет другим", - добавил он.

Напомним, Польша выступает абсолютно против строительства "Северного потока-2".

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