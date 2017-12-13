Дуда и Порошенко обсудили вопросы строительства газового интерконнектора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Польши Дуда рассказал, что обсудил с Президентом Украины Петром Порошенко вопрос строительства газового интерконнектора. Об этом сообщил Анджей Дуда на совместном брифинге с Петром Порошенко в Харькове, передает УНН.
"Мы разговаривали о поддержке Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газового интерконнектор. Я рад, что это инвестиционное задача реализуется, что здесь есть тесная кооперация между Польшей и Украиной", - отметил он.
Также Дуда подчеркнул, что Польша открыта в вопросе возможных предложений Украины по поставкам сжиженного газа через газопорт в городе Свиноуйсьце.
"Между прочим, мы реализовали для этого эту инвестицию, чтобы обеспечить энергетическую безопасность не только себе, но также, чтобы быть тем, кто такую энергетическую безопасность несет другим", - добавил он.
Напомним, Польша выступает абсолютно против строительства "Северного потока-2".