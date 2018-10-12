Украина сократила транзит газа на 7%

“За январь-сентябрь 2018 года транзитные объемы сократились на 4,9 млрд куб. м, или на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года”, - говорится в сообщении.

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В натуральном выражении объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 65,4 млрд куб. м.

Также главный оператор газотранспортной системы Украины отчитался о динамике закачки газа в подземные резервуары, привел данные об импорте, добыче и потреблении голубого топлива. Итак, за период январь-сентябрь 2018 года показатели такие:

ПХГ

За январь — сентябрь 2018 года с подземных хранилищ было отобрано 7,300 млрд куб. м газа, что на 3,2 млрд куб. м, или на 76,7% больше, чем за этот же период прошлого года.

По состоянию на 30 августа 2018 года в ПХГ Украины хранится 16,3 млрд куб. м голубого топлива меньше на 0,2 млрд куб. м, или на 0,9%, чем в прошлом году.

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ИМПОРТ ИЗ ЕС

С начала 2018 импорт газа из стран Европы уменьшился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному за счет ресурса НАК “Нафтогаз Украины” и других клиентов до начала сезона отбора.

За январь — сентябрь текущего года поступление природного газа из стран ЕС составил 8,1 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы углеводородов было импортировано газотранспортным коридором из Словакии — 5,0 млрд куб. м (36%), а также из Венгрии — 2,5 млрд куб. м (+ 28%) и Польше — 0,5 млрд куб. м (-37%).

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ДОБЫЧА

С января по сентябрь 2018 поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составляли 15,5 млрд куб. м, что равно показателю добычи за январь — сентябрь 2017 года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

По итогам девяти месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий транспортировано 22,1 млрд куб. м газа магистральными газопроводами, что больше на 0,3 млрд куб. м, или на 1,3% по сравнению с таким же периодом 2017 года.

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Ранее “Нафтогаз” и МГУ определили шаги для проведения анбандлинга до 1 января 2020 года.