Україна подолала новий рубіж у газовій незалежності від РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З моменту припинення імпорту газу із Російської Федерації до України виповнюється тисяча днів. Про це повідомляє ПАТ “Укртрансгаз”, передає УНН.
“У ніч із 22 на 23 серпня виповниться 1000 днів відтоді, як Україна перестала отримувати газ напряму з Росії”, — свідчать дані лічильника.
Нагадаємо, Україна заповнила свої ПСГ газом на 45%. Станом на 20 серпня Україна вже накопичила у підземних сховищах 13,9 мільярдів кубометрів газу і продовжить закачувати паливо ще понад місяць, до початку опалювального сезону.
Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня. Згідно із усталеною практикою, він розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить +8 або менше градусів. Тривалість опалювального сезону становить близько півроку.
Зазначимо, що наступну зиму готові зустріти 67% об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств.
Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського “Газпрому” з 25 листопада 2015 року.