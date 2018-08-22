Украина преодолела новый рубеж в газовой независимости от РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С момента прекращения импорта газа из Российской Федерации в Украину исполняется тысяча дней. Об этом сообщает ПАО “Укртрансгаз”, передает УНН.
“В ночь с 22 на 23 августа исполнится 1000 дней с тех пор, как Украина перестала получать газ напрямую из России”, — свидетельствуют данные счетчика.
Напомним, Украина заполнила свои ПХГ газом на 45%. По состоянию на 20 августа Украина уже накопила в подземных хранилищах 13,9 миллиардов кубометров газа и продолжит закачивать топливо еще более месяца, до начала отопительного сезона.
Отопительный сезон в Украине обычно стартует в середине октября. Согласно сложившейся практике, он начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет +8 или менее градусов. Продолжительность отопительного сезона составляет около полугода.
Отметим, что следующую зиму готовы встретить 67% объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий.
Украина отказалась от закупки природного газа у российского “Газпрома” с 25 ноября 2015 года.