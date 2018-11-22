Україна наростила аграрний експорт до Саудівської Аравії

“За результатами січня-вересня 2018 року український експорт на ринок КСА становив 362,9 млн дол. та збільшився майже на 17%, порівняно з аналогічним періодом минулого року”, — заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під час зустрічі із заступником міністра довкілля, водних ресурсів та сільського господарства Саудівськї Аравії Ахмедом бін Саліх Аль-Хамші.

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У Мінагрополітики наголошують на готовності України бути ключовим партнером Королівства Саудівська Аравія у питаннях забезпечення продовольчої безпеки КСА. Тим більше, що, згідно з секторальною експортною стратегією України, КСА входить до переліку пріоритетних країн з метою розвитку торговельно-економічних відносин в АПК до 2026 року.

Вона зазначила, що основними товарами українського аграрного експорту до ринку КСА стали зернові культури, рослинні олії, м’ясо та субпродукти. Основним завданням на сьогодні, за словами Трофімцевої, є розширення асортименту продукції, яка експортується на ринок Королівства.

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“Йдеться про мед, сертифіковану органічну продукцію, кондитерські вироби, ягоди та фрукти і продукти їх переробки. Зі свого боку, ми зацікавлені у збільшенні імпорту саудівських фруктів, наприклад, фініків”, — сказала заступник міністра.

Трофімцева наголосила, що українські оператори ринку зернових зацікавлені в нарощуванні експорту до КСА та готові ознайомитись з процедурами та нормами, необхідними для участі в тендерах на пшеницю та ячмінь, що пропонуються Саудівською організацією зерна. Під час зустрічі також ішлося про надання саудівською стороною інформації про фітосанітарні вимоги для ввезення яблук та ягід та інші питання співпраці в галузі фітосанітарних заходів та ветеринарії.

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Важливе значення для розвитку двосторонньої торгівлі має більш активне інвестиційне співробітництво в АПК.

“Ми вже маємо успішні приклади прямих інвестицій саудівського бізнесу в український аграрний сектор і будемо робити все необхідне, щоб кількість спільних підприємств, спрямованих на високотехнологічне виробництво та переробку сільськогосподарської продукції з метою її експорту, зростала”, — підсумувала посадовець.

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Нагадаємо, 1 листопада 2017 року українська і саудівська сторони також підписали Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про інвестиційну співпрацю в сфері сільського господарства.

Крім того, з 21 листопада 2018 року уряд запустив аукціони з оренди землі державної власності через систему ProZorro.Продажі. А 20 листопада Саудівська Аравія зняла заборону на імпорт з України великої та дрібної рогатої худоби.

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Зазначимо, що за чотири роки (2013-2017 рр. - ред.) Україна опустилася із 47-го на 63-е місце у Глобальному індексі продовольчої безпеки. Також ООН включила Україну до переліку країн з проблемами з продовольством. До того ж 19 листопада 2018 року Рахункова палата звернулася до ГПУ щодо виявлених порушень у Мінагрополітики.

Загалом проблема забезпечення населення продовольством у світі останніми роками надзвичайно загострилася. У зв'язку із цим такі країни як Китай, Індія, Південна Корея, ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, Оман заявили про наміри взяття у оренду або придбання сільськогосподарських територій інших країн.

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Велика увага, прикута до аграрної сфери, також висвічує численні випадки корупції. Так, за розтрату 145 млн грн судитимуть київського зернотрейдера. Також розгляд справи за обвинуваченням у завданні збитків посадовців ПАТ “Державна продовольчо-зернова компанія” (ДПЗК) вже триває 22 місяці.