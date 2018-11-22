Украина нарастила аграрный экспорт в Саудовскую Аравию

“По результатам января-сентября 2018 года украинский экспорт на рынок КСА составил 362,9 млн долл. и увеличился почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во время встречи с заместителем министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Ахмедом бин Салих Аль-Хамши.

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В Минагрополитики отмечают готовность Украины быть ключевым партнером Королевства Саудовская Аравия в вопросах обеспечения продовольственной безопасности КСА. Тем более, что, согласно секторальной экспортной стратегии Украины, КСА входит в перечень приоритетных стран с целью развития торгово-экономических отношений в АПК до 2026 года.

Она отметила, что основными товарами украинского аграрного экспорта в рынке КСА стали зерновые культуры, растительные масла, мясо и субпродукты. Основной задачей на сегодня, по словам Трофимцевой, является расширение ассортимента продукции, экспортируемой на рынок Королевства.

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“Речь идет о меде, сертифицированной органической продукции, кондитерских изделиях, ягодах и фруктах и продуктах их переработки. Со своей стороны, мы заинтересованы в увеличении импорта саудовских фруктов, например, фиников”, - сказала замминистра.

Трофимцева подчеркнула, что украинские операторы рынка зерновых заинтересованы в наращивании экспорта в КСА и готовы ознакомиться с процедурами и нормами, необходимыми для участия в тендерах на пшеницу и ячмень, предлагаемых Саудовской организацией зерна. Во время встречи также говорилось о предоставлении саудовской стороной информации о фитосанитарных требованиях для ввоза яблок и ягод и другие вопросы сотрудничества в области фитосанитарных мер и ветеринарии.

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Важное значение для развития двусторонней торговли имеет более активное инвестиционное сотрудничество в АПК.

“Мы уже имеем успешные примеры прямых инвестиций саудовского бизнеса в украинский аграрный сектор и будем делать все необходимое, чтобы количество совместных предприятий, направленных на высокотехнологичное производство и переработку сельскохозяйственной продукции с целью ее экспорта, росло”, — подытожила чиновник.

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Напомним, 1 ноября 2017 украинская и саудовская стороны также подписали Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Саудовская Аравия об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, с 21 ноября 2018 года правительство запустило аукционы по аренде земли государственной собственности через систему ProZorro.Продажи. А 20 ноября Саудовская Аравия сняла запрет на импорт из Украины крупного и мелкого рогатого скота.

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Отметим, что за четыре года (2013-2017 гг. — ред.) Украина опустилась с 47-го на 63-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Также ООН включила Украину в перечень стран с проблемами с продовольствием. К тому же 19 ноября 2018 года Счетная палата обратилась в ГПУ по обнаруженным нарушениям в Минагрополитики.

В целом проблема обеспечения населения продовольствием в мире в последние годы чрезвычайно обострилась. В связи с этим такие страны как Китай, Индия, Южная Корея, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Оман заявили о намерениях взятия в аренду или приобретение сельскохозяйственных территорий других стран.

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Большое внимание приковано к аграрной сфере, также высвечивает многочисленные случаи коррупции. Так, за растрату 145 млн грн будут судить киевского зернотрейдера. Также рассмотрение дела по обвинению в нанесении ущерба должностных лиц ПАО “Государственная продовольственно-зерновая компания” (ГПЗКУ) уже идет 22 месяца.