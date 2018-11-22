Украина нарастила аграрный экспорт в Саудовскую Аравию

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103686 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109260 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145735 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141479 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134931 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127577 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168817 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118036 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141610 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Купянщине россияне убили мирного жителя

На Купянщине россияне убили мирного жителя

8 марта, 20:36 • 16939 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 29306 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 44759 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 50737 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 100309 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 133283 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 168817 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 178668 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 189617 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 145735 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 102940 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107315 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109879 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109317 просмотра
Актуальное
Украина нарастила аграрный экспорт в Саудовскую Аравию

Украина нарастила аграрный экспорт в Саудовскую Аравию

Киев  •  УНН

 • 9189 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Экспорт аграрных и продовольственных товаров из Украины в Королевство Саудовская Аравия с января по сентябрь 2018 года увеличился на 17%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

“По результатам января-сентября 2018 года украинский экспорт на рынок КСА составил 362,9 млн долл. и увеличился почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во время встречи с заместителем министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Ахмедом бин Салих Аль-Хамши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продовольственная безопасность Украины: отечественные компании взяли курс на увеличение объемов производства

В Минагрополитики отмечают готовность Украины быть ключевым партнером Королевства Саудовская Аравия в вопросах обеспечения продовольственной безопасности КСА. Тем более, что, согласно секторальной экспортной стратегии Украины, КСА входит в перечень приоритетных стран с целью развития торгово-экономических отношений в АПК до 2026 года.

Она отметила, что основными товарами украинского аграрного экспорта в рынке КСА стали зерновые культуры, растительные масла, мясо и субпродукты. Основной задачей на сегодня, по словам Трофимцевой, является расширение ассортимента продукции, экспортируемой на рынок Королевства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международная сельскохозяйственная организация предупредила о риске голода из-за изменения климата

“Речь идет о меде, сертифицированной органической продукции, кондитерских изделиях, ягодах и фруктах и продуктах их переработки. Со своей стороны, мы заинтересованы в увеличении импорта саудовских фруктов, например, фиников”, - сказала замминистра.

Трофимцева подчеркнула, что украинские операторы рынка зерновых заинтересованы в наращивании экспорта в КСА и готовы ознакомиться с процедурами и нормами, необходимыми для участия в тендерах на пшеницу и ячмень, предлагаемых Саудовской организацией зерна. Во время встречи также говорилось о предоставлении саудовской стороной информации о фитосанитарных требованиях для ввоза яблок и ягод и другие вопросы сотрудничества в области фитосанитарных мер и ветеринарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН: на планете голодает каждый девятый человек

Важное значение для развития двусторонней торговли имеет более активное инвестиционное сотрудничество в АПК.

“Мы уже имеем успешные примеры прямых инвестиций саудовского бизнеса в украинский аграрный сектор и будем делать все необходимое, чтобы количество совместных предприятий, направленных на высокотехнологичное производство и переработку сельскохозяйственной продукции с целью ее экспорта, росло”, — подытожила чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН заявили о скорой гуманитарную катастрофу в Йемене

Напомним, 1 ноября 2017 украинская и саудовская стороны также подписали Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Саудовская Аравия об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, с 21 ноября 2018 года правительство запустило аукционы по аренде земли государственной собственности через систему ProZorro.Продажи. А 20 ноября Саудовская Аравия сняла запрет на импорт из Украины крупного и мелкого рогатого скота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные статьи экспорта из Украины

Отметим, что за четыре года (2013-2017 гг. — ред.) Украина опустилась с 47-го на 63-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Также ООН включила Украину в перечень стран с проблемами с продовольствием. К тому же 19 ноября 2018 года Счетная палата обратилась в ГПУ по обнаруженным нарушениям в Минагрополитики.

В целом проблема обеспечения населения продовольствием в мире в последние годы чрезвычайно обострилась. В связи с этим такие страны как Китай, Индия, Южная Корея, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Оман заявили о намерениях взятия в аренду или приобретение сельскохозяйственных территорий других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай заподозрил Украину в нежелании отдавать кредит зерновой корпорации

Большое внимание приковано к аграрной сфере, также высвечивает многочисленные случаи коррупции. Так, за растрату 145 млн грн будут судить киевского зернотрейдера. Также рассмотрение дела по обвинению в нанесении ущерба должностных лиц ПАО “Государственная продовольственно-зерновая компания” (ГПЗКУ) уже идет 22 месяца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы