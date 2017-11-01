Україна і Саудівська Аравія підписали ряд документів про співпрацю

Після завершення зустрічі Президента Петра Порошенка з Королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом, в їх присутності було підписано Програму співробітництва між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України та Інститутом принца Сауда Аль-Фейсала дипломатичних досліджень Міністерства закордонних справ Королівства Саудівська Аравія.

Українська і саудівська сторони також підписали Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про інвестиційну співпрацю в сфері сільського господарства. Крім того, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва та обміну новинами між Саудівським пресовим агентством і Українським національним інформаційним агентством "Укрінформ".

Нагадаємо, Україна та Королівство Саудівська Аравія завершили обговорення угоди про співпрацю в галузі оборони, яка вже готова до підписання.