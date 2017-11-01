Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о сотрудничестве

После завершения встречи Президента Петра Порошенко с Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, в их присутствии была подписана Программа сотрудничества между Дипломатической академией Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины и Институтом принца Сауда Аль-Фейсала дипломатических исследований Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия.

Украинская и саудовская стороны также подписали Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Саудовская Аравия об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену новостями между Саудовским прессовым агентством и Украинским национальным информационным агентством "Укринформ".

Напомним, Украина и Королевство Саудовская Аравия завершили обсуждение соглашения о сотрудничестве в области обороны, котороея уже готова к подписанию.