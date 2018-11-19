Рахункова палата звернулася до ГПУ щодо порушень у Мінагрополітики

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна ризикує втратити науковий потенціал в аграрному секторі економіки країни, який у товарній структурі експорту складає понад третину. Про це йдеться у Звіті Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Міністерством аграрної політики та продовольства України на дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку агропромислового комплексу, передає УНН.

“Під час аудиту виявлено ознаки кримінальних правопорушень та прийнято рішення повідомити про це Генеральну прокуратуру України з направленням відповідних матеріалів”, — йдеться у довідці Рахункової палати.

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Упродовж 2016–2017 років та I півріччя 2018 року граничний обсяг бюджетних призначень на дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку агропромислового комплексу становив лише 40% потреби.

“Мінагрополітики використало за цей період 315 млн грн, більш ніж половина з яких — кошти загального фонду державного бюджету. При цьому Міністерство не визначало стратегічних цілей, завдань, напрямів і пріоритетів розвитку діяльності наукових установ, які належать до сфери його управління. Не планувались Міністерством і видатки на матеріально-технічне забезпечення наукових установ”, — констатували у Рахунковій палаті.

Аудитори переконані, що зазначене вказує на зростання ризиків втрати наукового потенціалу в секторі АПК (за умов, коли частка агропромислового комплексу у зведеному бюджеті України впродовж останніх років в середньому становить 12%, а у товарній структурі експорту — понад третину).

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Упродовж цього періоду Міністерство здійснювало видатки на проведення досліджень, прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері розвитку АПК, які виконувалися науковими установами та їх філіями (центрами), що належать до сфери його управління.

Зокрема, такі видатки спрямовувались:

  • Українському науково-дослідному інституту продуктивності агропромислового комплексу та його 5 зональним та 20 регіональним науково-дослідним центрам (11,6%);
  • Державній установі “Інститут охорони ґрунтів України” та його 23 філіям (56,9%);
  • Українському науково-дослідному інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого та його 3 філіям (27,5%);
  • Українському науково-дослідному інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів (4%).

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Водночас належного внутрішнього контролю не забезпечено ні головним розпорядником — Мінагрополітики, ні розпорядниками нижчого рівня. Через це близько 160 млн грн використано з недотриманням нормативно-правових актів. Про виявлені порушення з ознаками кримінало було повідомлено Генпрокуратуру України.

Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінетові Міністрів України. Рахунковою палатою рекомендовано Кабінетові Міністрів України заслухати на засіданні звіт керівника Мінагрополітики з цього питання з метою удосконалення державного управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності АПК, оптимізації видатків державного бюджету, у тому числі шляхом визначення альтернативних загальному фонду державного бюджету джерел фінансування державних наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства.

Згідно зі звітом Рахункової палати, система спостереження за погодою в Україні працює лише на 15%. Нагадаємо, 28 серпня Генпрокуратура вперше відкрила кримінальне провадження щодо Мінфіну за перешкоджання діям Рахункової палати.

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