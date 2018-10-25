На антарктичній станції "Академік Вернадський" виявлено фінансові порушення

“Із загального обсягу, отриманих у ревізійному періоді ДУ „НАНЦ“ асигнувань на суму 196 мільйонів 487 тисяч 800 грн, ревізією встановлено порушень загалом на суму 85 мільйонів 619 тисяч 300 грн, з яких порушення, що призвели до втрат — 1 мільйон 179 тисяч 500 грн, та низку інших порушень фінансової дисципліни (порушень із ведення бухгалтерського обліку, бюджетного законодавства тощо) на суму 84 мільйонів 439 тисяч 800 грн. Окрім цього, встановлено порушення при проведенні процедур закупівель, за результатами яких укладено договорів на суму 70 мільйонів 700 тисяч грн”, — йдеться у повідомленні.

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У Держаудитслужбі зазначили, що у вітчизняному антарктичному центрі бюджетні кошти витрачаються здебільшого не на проведення корисних для країни наукових досліджень, а на закордонні відрядження та інші, економічно необґрунтовані цілі. На сьогодні потребу в бюджетних коштах, більшу частину з яких (65 — 80 %) становлять видатки на організацію та проведення антарктичних експедицій, ДУ “НАНЦ” визначала із недотриманням бюджетного законодавства без відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань.

Із 12 об’єктів антарктичної станції “Академік Вернадський” на балансі ДУ “НАНЦ” обліковувалися лише два з них. Під час ревізії всі об’єкти антарктичної станції поставлено на облік та проведено їхню дооцінку на суму 42 мільйони 135 тисяч грн.

Також протягом 2015 — 2016 років ДУ “НАНЦ” допущено бюджетне правопорушення через взяття бюджетних зобов’язань на суму 40 мільйонів 218 тисяч 900 грн (шляхом укладення договорів з кіпрською компанією Bomelevia Investments Limited) без затверджених на момент укладання договорів кошторисів бюджетних асигнувань.

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Через укладання впродовж 2014 — 2016 років договорів з іноземними компаніями-нерезидентами (Кіпр, Латвія) на надання послуг з підготовки та проведення ХІХ — ХХІ Українських антарктичних експедицій в іноземній валюті ДУ “НАНЦ” через зростання курсу валют на момент розрахунків була змушена витратити 20 мільйонів 770 тисяч 600 грн бюджетних коштів, які могли бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 — 2020 роки.

Через недотримання вимог Положення про Українську антарктичну експедицію та Норм забезпечення учасників українських антарктичних експедицій ДУ “НАНЦ” протягом 2014 — 2017 років використано бюджетних коштів на закупівлю продуктів харчування та придбання особистих засобів гігієни зимівників, не передбачених затвердженими нормами, загалом на суму 654 тисяч 700 грн.

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Також за рахунок коштів ДУ “НАНЦ” направлено до закордонних відряджень та у короткострокову сезонну антарктичну експедицію осіб, участь яких була необов’язковою, на що витрачено понад 70 тис. грн бюджетних коштів.

Водночас ревізією встановлено завищення вартості наукових робіт, що виконувалися за замовленням ДУ “НАНЦ” іншими науковими установами та вищими навчальними закладами, на загальну суму 68,4 тис. грн.

Крім того, проведеною в ДУ “НАНЦ” інвентаризацією встановлено нестачу біологічних та геологічних зразків вартістю 123 тис. грн.

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Станцію "Академік Вернадський" заснувала британська експедиція в 1930-х роках (тоді вона мала назву "Фарадей"). У 1996 році Великобританія передала об'єкт Україні. Науково-дослідний об'єкт розташовується на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова.

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Зазначимо, що згідно з оцінками геологів, надра Антарктиди містять значну кількість кам'яного вугілля, мідної руди, молібдену, слюди, графіту, нікелю, свинцю, цинку, нафти і природного газу.