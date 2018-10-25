На антарктичній станції "Академік Вернадський" виявлено фінансові порушення

ukru
Ексклюзив
15:27 • 40460 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 75829 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 124667 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 107189 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 100451 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110805 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 130817 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74572 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82840 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 168088 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 67322 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 115661 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 94940 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 74211 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 72338 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 124670 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 130818 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 168090 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 510547 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 13853 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 15775 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 26052 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55036 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58873 перегляди
Актуальне
На антарктичній станції "Академік Вернадський" виявлено фінансові порушення

На антарктичній станції "Академік Вернадський" виявлено фінансові порушення

Київ • УНН

 • 22489 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державна аудиторська служба України у ІІ кварталі 2018 року провела ревізію фінансово-господарської діяльності Національного антарктичного наукового центру за період з 1 січня 2014 до 1 березня 2018 року. Про це повідомив прес-центр Держаудитслужби, передає УНН

“Із загального обсягу, отриманих у ревізійному періоді ДУ „НАНЦ“ асигнувань на суму 196 мільйонів 487 тисяч 800 грн, ревізією встановлено порушень загалом на суму 85 мільйонів 619 тисяч 300 грн, з яких порушення, що призвели до втрат — 1 мільйон 179 тисяч 500 грн, та низку інших порушень фінансової дисципліни (порушень із ведення бухгалтерського обліку, бюджетного законодавства тощо) на суму 84 мільйонів 439 тисяч 800 грн. Окрім цього, встановлено порушення при проведенні процедур закупівель, за результатами яких укладено договорів на суму 70 мільйонів 700 тисяч грн”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До МОН є питання щодо 3,2 млн грн на міжнародні наукові проекти – Рахункова палата

У Держаудитслужбі зазначили, що у вітчизняному антарктичному центрі бюджетні кошти витрачаються здебільшого не на проведення корисних для країни наукових досліджень, а на закордонні відрядження та інші, економічно необґрунтовані цілі. На сьогодні потребу в бюджетних коштах, більшу частину з яких (65 — 80 %) становлять видатки на організацію та проведення антарктичних експедицій, ДУ “НАНЦ” визначала із недотриманням бюджетного законодавства без відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань.

Із 12 об’єктів антарктичної станції “Академік Вернадський” на балансі ДУ “НАНЦ” обліковувалися лише два з них. Під час ревізії всі об’єкти антарктичної станції поставлено на облік та проведено їхню дооцінку на суму 42 мільйони 135 тисяч грн.

Також протягом 2015 — 2016 років ДУ “НАНЦ” допущено бюджетне правопорушення через взяття бюджетних зобов’язань на суму 40 мільйонів 218 тисяч 900 грн (шляхом укладення договорів з кіпрською компанією Bomelevia Investments Limited) без затверджених на момент укладання договорів кошторисів бюджетних асигнувань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна хоче запустити нові міжнародні проекти в Антарктиді

Через укладання впродовж 2014 — 2016 років договорів з іноземними компаніями-нерезидентами (Кіпр, Латвія) на надання послуг з підготовки та проведення ХІХ — ХХІ Українських антарктичних експедицій в іноземній валюті ДУ “НАНЦ” через зростання курсу валют на момент розрахунків була змушена витратити 20 мільйонів 770 тисяч 600 грн бюджетних коштів, які могли бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 — 2020 роки.

Через недотримання вимог Положення про Українську антарктичну експедицію та Норм забезпечення учасників українських антарктичних експедицій ДУ “НАНЦ” протягом 2014 — 2017 років використано бюджетних коштів на закупівлю продуктів харчування та придбання особистих засобів гігієни зимівників, не передбачених затвердженими нормами, загалом на суму 654 тисяч 700 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина має намір створити наукову базу в Антарктиці до 2019 року

Також за рахунок коштів ДУ “НАНЦ” направлено до закордонних відряджень та у короткострокову сезонну антарктичну експедицію осіб, участь яких була необов’язковою, на що витрачено понад 70 тис. грн бюджетних коштів.

Водночас ревізією встановлено завищення вартості наукових робіт, що виконувалися за замовленням ДУ “НАНЦ” іншими науковими установами та вищими навчальними закладами, на загальну суму 68,4 тис. грн.

Крім того, проведеною в ДУ “НАНЦ” інвентаризацією встановлено нестачу біологічних та геологічних зразків вартістю 123 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська експедиція в Антарктиці проведе п'ять нових досліджень

Станцію "Академік Вернадський" заснувала британська експедиція в 1930-х роках (тоді вона мала назву "Фарадей"). У 1996 році Великобританія передала об'єкт Україні.  Науково-дослідний об'єкт розташовується на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд дозволив електронну торгівлю ліцензіями на користування надрами

Зазначимо, що згідно з оцінками геологів, надра Антарктиди містять значну кількість кам'яного вугілля, мідної руди, молібдену, слюди, графіту, нікелю, свинцю, цинку, нафти і природного газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44