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Українська експедиція в Антарктиці проведе п'ять нових досліджень

Українська експедиція в Антарктиці проведе п'ять нових досліджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Учасники 23-ї української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" проводитимуть 5 нових видів досліджень. Про це розповів в.о. директора Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.

Йдеться про п’ять нових біологічних досліджень. Насамперед дослідники започаткують фотоідентифікаційні каталоги китів, а також оновлять і продовжать такі ж каталоги тюленів Ведделла. Особисте “упізнання” кожного кита чи тюленя дозволяє краще відстежувати шляхи їх міграції і розробити ефективніші програми їх збереження.

У ґрунтах Антарктики науковці вивчатимуть мікробні угрупування та їх засоби пристосування до екстремальних умов, а за залишками луски, шкіри та іншими “екологічними ДНК” у воді визначатимуть склад живих організмів. Метод е-ДНК дозволяє визначити “генетичні сліди” всіх видів тварини, які побували у воді протягом останніх трьох днів. Таким чином є змога отримати повніший список фауни та запровадити точніший і швидший метод моніторингу стану екосистеми.

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Ще два види досліджень будуть спрямовані на вивчення забруднення довкілля. Перший стосуватиметься вивчення вмісту мікропластику у воді та донних осадах. Другий — аналізу вмісту хімічних забрудників у тканинах риб та молюсків. Такі дослідження покажуть динаміку переносу забруднення між континентами. Також це дасть додаткові аргументи для обмеження використання певних хімічних речовин чи зменшення використання пластикової тари у світі.

“Ми маємо амбітну ціль — за кілька років перетворити острів Галіндез, де розташована наша станція, на постійну екологічну „обсерваторію“. Саме для цього й розширюється список досліджень, які проводитимуть українські полярники. Результати цих досліджень даватимуть нам спектр необхідних даних, за якими можна буде визначати реакцію екосистеми на зміни клімату”, — зазначив Є.Дикий.

Зазначається, що учасники експедиції вирушать на станцію Академік Вернадський наприкінці березня.

Нагадаємо, вчені з США, Франції і Великої Британії знайшли на островах Дангер в Антарктиді 1,5 мільйона пінгвінів Аделі завдяки знімкам з космосу.

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