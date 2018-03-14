Украинская экспедиция в Антарктике проведет пять новых исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Участники 23-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский" будут проводить 5 новых видов исследований. Об этом рассказал и.о. директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Речь идет о пяти новых биологических исследований. Прежде всего исследователи начнут фотоидентификационные каталоги китов, а также обновят и продолжат такие же каталоги тюленей Уэдделла. Личное "опознание" каждого кита или тюленя позволяет лучше отслеживать пути их миграции и разработать эффективные программы их сохранения.
В почвах Антарктики ученые будут изучать микробные группировки и их средства приспособления к экстремальным условиям, а по остаткам чешуи, кожи и другими "экологическими ДНК" в воде - определять состав живых организмов. Метод е-ДНК позволяет определить "генетические следы" всех видов животных, побывавших в воде в течение последних трех дней. Таким образом есть возможность получить более полный список фауны и ввести точный и быстрый метод мониторинга состояния экосистемы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое пингвинов в Антарктиде нашли камеру и записали "селфи-видео"
Еще два вида исследований будут направлены на изучение загрязнения окружающей среды. Первый будет касаться изучения содержания микропластика в воде и донных отложениях. Второй - анализа содержания химических загрязнителей в тканях рыб и моллюсков. Такие исследования покажут динамику переноса загрязнения между континентами. Также это даст дополнительные аргументы для ограничения использования определенных химических веществ или уменьшения использования пластиковой тары в мире.
"У нас амбициозная цель - за несколько лет превратить остров Галиндез, где расположена наша станция, на постоянную экологическую "обсерваторию". Именно для этого и расширяется список исследований, которые будут проводить украинские полярники. Результаты этих исследований будут давать нам спектр необходимых данных, по которым можно будет определять реакцию экосистемы на изменения климата", - отметил Е.Дикий.
Отмечается, что участники экспедиции отправятся на станцию Академик Вернадский в конце марта.
Напомним, ученые из США, Франции и Великобритании нашли на островах Дангер в Антарктиде 1,5 миллиона пингвинов Адели благодаря снимкам из космоса.