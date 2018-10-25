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На антарктической станции "Академик Вернадский" выявлены финансовые нарушения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Государственная аудиторская служба Украины во II квартале 2018 года провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Национального антарктического научного центра за период с 1 января 2014 до 1 марта 2018 года. Об этом сообщил пресс-центр Госаудитслужбы, передает УНН.

"Из общего объема, полученных в ревизионном периоде ГУ "НАНЦ" ассигнований на сумму 196 миллионов 487 тысяч 800 грн, ревизией установлены нарушения в целом на сумму 85 миллионов 619 тысяч 300 грн, из которых нарушения, которые привели к потерям - 1 миллион 179 тысяч 500 грн, и ряд других нарушений финансовой дисциплины (нарушений по ведению бухгалтерского учета, бюджетного законодательства и т.п.) на сумму 84 миллионов 439 тысяч 800 грн. Кроме этого, установлены нарушения при проведении процедур закупок, по результатам которых заключено договоров на сумму 70 миллионов 700 тысяч грн", - говорится в сообщении.

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В Госаудитслужбе отметили, что в отечественном антарктическом центре бюджетные средства расходуются в основном не на проведение полезных для страны научных исследований, а на зарубежные командировки и другие, экономически необоснованные цели. На сегодня потребность в бюджетных средствах, большую часть из которых (65 - 80%) составляют расходы на организацию и проведение антарктических экспедиций, ГУ "НАНЦ" определяло с несоблюдением бюджетного законодательства без соответствующих расчетов и экономических обоснований.

С 12 объектов антарктической станции "Академик Вернадский" на балансе ГУ "НАНЦ" учитывались только два из них. Во время ревизии все объекты антарктической станции были поставлены на учет и проведена их дооценка на сумму 42 миллиона 135 тысяч грн.

Также в течение 2015 - 2016 лет ГУ "НАНЦ" было допущено бюджетное правонарушение за взятие бюджетных обязательств на сумму 40 миллионов 218 тысяч 900 грн (путем заключения договоров с кипрской компанией Bomelevia Investments Limited) без утвержденных на момент заключения договоров смет бюджетных ассигнований.

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Путем заключения в течение 2014 - 2016 лет договоров с иностранными компаниями-нерезидентами (Кипр, Латвия) на оказание услуг по подготовке и проведению XIX - XXI украинских антарктических экспедиций в иностранной валюте ГУ "НАНЦ" из-за роста курса валют на момент расчетов было вынуждено потратить 20 миллионов 770 тысяч 600 грн бюджетных средств, которые могли быть направлены на выполнение приоритетных задач Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011 - 2020 годы.

Из-за несоблюдения требований Положения об Украинской антарктической экспедиции и норм обеспечения участников украинских антарктических экспедиций ГУ "НАНЦ" в течение 2014 - 2017 лет было использовано бюджетных средств на закупку продуктов питания и приобретение личных средств гигиены зимовщиков, не предусмотренных утвержденными нормами, всего на сумму 654 тысяч 700 грн.

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Также за счет средств ГУ "НАНЦ" были направлены в заграничные командировки и в краткосрочную сезонную антарктическую экспедицию лица, участие которых было необязательным, на что потрачено более 70 тыс. грн бюджетных средств.

В то же время ревизией установлено завышение стоимости научных работ, выполнявшихся по заказу ГУ "НАНЦ" другими научными учреждениями и высшими учебными заведениями, на общую сумму 68,4 тыс. грн.

Кроме того, проведенной в ГУ "НАНЦ" инвентаризацией установлена ​​недостача биологических и геологических образцов стоимостью 123 тыс. грн.

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Станцию ​​"Академик Вернадский" учредила британская экспедиция в 1930-х годах (тогда она называлась "Фарадей"). В 1996 году Великобритания передала объект Украины. Научно-исследовательский объект располагается на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова.

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Отметим, что по оценкам геологов, недра Антарктиды содержат значительное количество каменного угля, медной руды, молибдена, слюды, графита, никеля, свинца, цинка, нефти и природного газа.

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