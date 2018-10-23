Уряд дозволив електронну торгівлю ліцензіями на користування надрами

“Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо реалізації з 24 жовтня 2018 р. до 1 грудня 2019 р. Державною службою геології та надр експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів (далі — експериментальний проект)”, — йдеться у документі.

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Згідно з затвердженими умовами, вже з 24 жовтня 2018 року проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюються виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого вказаною постановою.



Експериментальний проект з проведення електронних торгів буде тривати до 1 грудня 2019 року, після чого Держгеонадра має надати пропозиції щодо подальшого розвитку проекту.

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“Головне завдання проекту — перевірити ефективність відкритих електронних аукціонів у сфері дозволів на користування надрами. Такий підхід вже довів свою ефективність у продажу активів Фонду гарантування вкладів, комунального майна, малої приватизації. Тому ми впевнені, що експеримент буде успішним”, — зазначив Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.



За його словами, завдяки відкритим аукціонам на ProZorro.Продажі держава і місцеві громади вже продали активів більш ніж на 11 млрд грн.

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“Експеримент з Держгеонадрами — це один з важливих кроків реформи державних продажів. Сьогодні ми продаємо і активи банків-банкрутів, і металобрухт, і об’єкти малої приватизації. Днями ми затвердили умови пілотного проекту з „Укрзалізницею“ щодо продажу послуг з перевезення вантажів. А вже у жовтні почнемо готуватись до продажу дозволів на користування надрами”, — заявив в.о. директора ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” Олексій Соболев.

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Раніше “Нафтогаз” та МГУ визначили кроки для проведення анбандлінгу до 1 січня 2020 року.

А тим часом на Кіровоградщині повернули державі золотий рудник.