Правительство разрешило электронную торговлю лицензиями на пользование недрами

“Согласиться с предложением Министерства экологии и природных ресурсов по реализации с 24 октября 2018 года до 1 декабря 2019 года Государственной службой геологии и недр экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов (далее — экспериментальный проект)”, — говорится в документе.

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Согласно утвержденным условиям, уже с 24 октября 2018 года проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами осуществляются исключительно в соответствии с Временным порядком, утвержденным указанным постановлением.



Экспериментальный проект по проведению электронных торгов будет продолжаться до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедра должен предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

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“Главная задача проекта — проверить эффективность открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами. Такой подход уже доказал свою эффективность в продаже активов Фонда гарантирования вкладов, коммунального имущества, малой приватизации. Поэтому мы уверены, что эксперимент будет успешным”, — отметил Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.



По его словам, благодаря открытым аукционам на ProZorro.Продажи государство и местные общины уже продали активов более чем на 11 млрд грн.

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“Эксперимент с Госгеонедрами — это один из важных шагов реформы государственных продаж. Сегодня мы продаем и активы банков-банкротов, и металлолом, и объекты малой приватизации. На днях мы утвердили условия пилотного проекта с „Укрзализныцей“ о продаже услуг по перевозке грузов. А уже в октябре начнем готовиться к продаже разрешений на пользование недрами”, — заявил и.о. директора ГП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ” Алексей Соболев.

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