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У 2016 році український ринок скрапленого газу зріс більш ніж на 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Згідно з даними консалтингової компанії UPECO, в минулому році український ринок скрапленого газу зріс на 32,2%, до 1,47 млн ​​т, передає УНН.

У 2016 році український ринок скрапленого газу зріс більш ніж на 30%

У підсумку в загальному балансі українського ринку світлих нафтопродуктів частка скрапленого газу зросла з 13% до 15,3%. При цьому, відмітка у 1,5 млн т була досягнута без анексованого Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За розрахунками UPECO, близько 90% обсягу LPG було використано в якості моторного палива.

У 2016 році внутрішнє виробництво ЗВГ (“Укргазвидобування”, “Укрнафта”, “Укртатнафта”, ПГНК і “Регал Петролеум”) стабілізувався на рівні близько 400 тис. т.

Водночас, зростаюче споживання скрапленого газу в Україні заповнювати за рахунок імпорту.

Якщо у 2015 році ріст закордонних поставок автогазу збільшився на третину, до 714 тис. т, то в минулому році імпорт приріс ще наполовину, або на 360 тис. т, і подолав позначку у 1,07 млн ​​т.

Таким чином , в загальній структурі поставок газу, на придбаний закордоном ресурс припадає близько 73%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні згодом з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.

Про це повідомив генеральний директор мережі АЗК WOG Сергій Корецький.

“Продовжуємо будувати газові модулі. Мобільна лабораторія газова (з перевірки якості — ред.) розпочне роботу найближчим часом, і це буде перша мобільна лабораторія газу в Україні, яка в онлайн режимі буде реагувати на звернення клієнтів і на виклики працівників мережі АЗК WOG. Тому що головне це контроль за якістю газу, що продається в мережі АЗК WOG”, — розповів він.

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