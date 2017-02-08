У 2016 році український ринок скрапленого газу зріс більш ніж на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Згідно з даними консалтингової компанії UPECO, в минулому році український ринок скрапленого газу зріс на 32,2%, до 1,47 млн т, передає УНН.
У підсумку в загальному балансі українського ринку світлих нафтопродуктів частка скрапленого газу зросла з 13% до 15,3%. При цьому, відмітка у 1,5 млн т була досягнута без анексованого Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей.
За розрахунками UPECO, близько 90% обсягу LPG було використано в якості моторного палива.
У 2016 році внутрішнє виробництво ЗВГ (“Укргазвидобування”, “Укрнафта”, “Укртатнафта”, ПГНК і “Регал Петролеум”) стабілізувався на рівні близько 400 тис. т.
Водночас, зростаюче споживання скрапленого газу в Україні заповнювати за рахунок імпорту.
Якщо у 2015 році ріст закордонних поставок автогазу збільшився на третину, до 714 тис. т, то в минулому році імпорт приріс ще наполовину, або на 360 тис. т, і подолав позначку у 1,07 млн т.
Таким чином , в загальній структурі поставок газу, на придбаний закордоном ресурс припадає близько 73%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні згодом з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.
Про це повідомив генеральний директор мережі АЗК WOG Сергій Корецький.
“Продовжуємо будувати газові модулі. Мобільна лабораторія газова (з перевірки якості — ред.) розпочне роботу найближчим часом, і це буде перша мобільна лабораторія газу в Україні, яка в онлайн режимі буде реагувати на звернення клієнтів і на виклики працівників мережі АЗК WOG. Тому що головне це контроль за якістю газу, що продається в мережі АЗК WOG”, — розповів він.