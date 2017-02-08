В 2016 году украинский рынок сжиженного газа вырос более чем на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Согласно данным консалтинговой компании UPECO, в прошлом году украинский рынок сжиженного газа вырос на 32,2%, до 1,47 млн т, передает УНН.
В итоге в общем балансе украинского рынка светлых нефтепродуктов доля сжиженного газа выросла с 13% до 15,3%. При этом, отметка в 1,5 млн т была достигнута без аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
По расчетам UPECO, около 90% объема LPG было использовано в качестве моторного топлива.
В 2016 году внутреннее производство СУГ (“Укргаздобыча”, “Укрнафта”, “Укртатнафта”, ПГНК и “Регал Петролеум”) стабилизировался на уровне около 400 тыс. т.
В то же время, растущее потребление сжиженного газа в Украине восполнять за счет импорта.
Если в 2015 году рост зарубежных поставок автогаза вырос на треть, до 714 тыс. т, то в прошлом году импорт вырос еще наполовину, или на 360 тыс. т, и преодолел отметку в 1,07 млн т.
Таким образом, в общей структуре поставок газа, на приобретенный заграницей ресурс приходится около 73%.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине со временем появится мобильная лаборатория проверки качества LPG.
Об этом сообщил генеральный директор сети АЗК WOG Сергей Корецкий.
"Продолжаем строить газовые модули. Мобильная лаборатория газовая (по проверке качества - ред.) начнет работу в ближайшее время, и это будет первая мобильная лаборатория газа в Украине, которая в онлайн режиме будет реагировать на обращения клиентов и на вызовы работников сети АЗК WOG. Потому что главное это контроль за качеством газа продаваемого в сети АЗК WOG", - рассказал он.