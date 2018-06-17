Туреччина має намір створити наукову базу в Антарктиці до 2019 року

“Ми до 2019 року створюємо наукову базу, завдяки якій Туреччина увійде в число 30 країн, у яких є наукові полярні станції в Антарктиці”, — йдеться в повідомленні турецького лідера.

Слід зазначити, що вперше про можливість створення науково-дослідної бази Туреччини в Антарктіе повідомив директор Полярного досліджування центру при Стамбульському університеті Бурдж Озсой в лютому 2017 року. Тоді вона розповіла про те, що група вчених проведе підготовчу роботу для здійснення техніко-економічного обгрунтування проекту.

Туреччина — одна з учасниць Договору про Антарктику, підписаного в 1959 році у Вашингтоні і який набрав чинності в 1961 році після ратифікації 12 державами-початковими учасниками. Згідно з цим документом, на континенті допускається тільки наукова діяльність. У 1982 році в розвиток договору вступила в силу Конвенція по збереженню морських живих ресурсів Антарктики. Нині до числв учасників договору входять понад 50 країн. На континенті працюють близько 90 постійних і сезонних полярних станцій більше 20 держав.

Довідка: Академік Вернадський (до 1996 — Фараде́й) — єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Заснована у 1953 році як британська станція “Фарадей”; в лютому 1996 року була придбана Україною за символічну ціну в один фунт стерлінгів у Британії і була передана Англійським Антарктичним Товариством та перейменована на “Академік Вернадський” на честь видатного українського вченого академіка Володимира Івановича Вернадського, першого президента НАН України.

Нагадаємо, завдяки антарктичним дослідженням українські вчені здійснюють унікальну наукову розробку, яка в майбутньому може дати низку нових можливостей з лікування захворювань шкіри, захисту від ультрафіолету та адаптації рослин до стресових умов.