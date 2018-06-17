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Турция намерена создать научную базу в Антарктике до 2019 года

Турция намерена создать научную базу в Антарктике до 2019 года

Киев  •  УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Анкара намерена создать собственную научную базу в Антарктике в следующем году. Об этом говорится в сообщении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter, сообщает УНН.

“Мы до 2019 года создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, в которых научные полярные станции в Антарктике”, — говорится в сообщении турецкого лидера.

Следует отметить, что впервые о возможности создания научно-исследовательской базы Турции в Антарктие сообщил директор Полярного Исследование центра при Стамбульском университете Бурдж Озсой в феврале 2017 года. Тогда она рассказала о том, что группа ученых проведет подготовительную работу для осуществления технико-экономического обоснования проекта.

Турция — одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами-изначальными участниками. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность. В 1982 году в развитие договора вступила в силу Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. В настоящее время в числв участников договора входят более 50 стран. На континенте работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более 20 государств.

Справка: Академик Вернадский (до 1996 — Фарадей) — единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией. Основана в 1953 году как британская станция “Фарадей”; в феврале 1996 года была приобретена Украины за символическую цену в один фунт стерлингов в Великобритании и была передана Английским Антарктическим Обществом и переименована в “Академик Вернадский” в честь выдающегося украинского ученого академика Владимира Ивановича Вернадского, первого президента НАН Украины.

Напомним, благодаря антарктическим исследованиям украинские ученые осуществляют уникальную научную разработку, которая в будущем может дать ряд новых возможностей по лечению заболеваний кожи, защиты от ультрафиолета и адаптации растений к стрессовым условиям.

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