Счетная палата обратилась в ГПУ относительно нарушений в Минагрополитики

“Во время аудита выявлены признаки уголовных преступлений и принято решение сообщить об этом в Генеральную прокуратуру Украины с направлением соответствующих материалов”, — говорится в справке Счетной палаты.

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В течение 2016-2017 годов и I полугодия 2018 года предельный объем бюджетных назначений на исследования, прикладные научные и научно-технические разработки в сфере развития агропромышленного комплекса составлял лишь 40% потребности.

“Минагрополитики использовало за этот период 315 млн грн, более половины из которых — средства общего фонда государственного бюджета. При этом министерство не определяло стратегических целей, задач, направлений и приоритетов развития деятельности научных учреждений, которые относятся к сфере его управления. Не планировались Министерством и расходы на материально-техническое обеспечение научных учреждений”, - констатировали в Счетной палате.

Аудиторы уверены, что указанное указывает на рост рисков потери научного потенциала в секторе АПК (в условиях, когда доля агропромышленного комплекса в сводном бюджете Украины на протяжении последних лет в среднем составляет 12%, а в товарной структуре экспорта — более трети).

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В течение этого периода Министерство осуществляло расходы на проведение исследований, прикладных научных и научно-технических разработок в сфере развития АПК, которые выполнялись научными учреждениями и их филиалами (центрами), которые принадлежат к сфере его управления.

В частности, такие расходы направлялись:



Украинскому научно-исследовательскому институту производительности агропромышленного комплекса и его 5 зональным и 20 региональным научно-исследовательским центрам (11,6%);



Государственному учреждению “Институт охраны почв Украины” и его 23 филиалам (56,9%);



Украинскому научно-исследовательскому институту прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого и его 3 филиалам (27,5%);



Украинскому научно-исследовательскому институту спирта и биотехнологии продовольственных продуктов (4%).



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В то же время не был обеспечен надлежащий внутренний контроль ни главным распорядителем — Минагрополитики, ни распорядителями низшего уровня. Из-за этого около 160 млн грн использовано с несоблюдением нормативно-правовых актов. О выявленных нарушениях с признаками криминала было сообщено в Генпрокуратуру Украины.

Сведения о результатах аудита в форме решения Счетной палаты направлено Кабинету Министров Украины. Счетной палатой рекомендовано Кабинету Министров Украины заслушать на заседании отчет руководителя Минагрополитики по этому вопросу с целью усовершенствования государственного управления в сфере научной и научно-технической деятельности АПК, оптимизации расходов государственного бюджета, в том числе путем определения альтернативных общему фонду государственного бюджета источников финансирования государственных научных учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства.

Согласно отчету Счетной палаты, система наблюдения за погодой в Украине работает лишь на 15%. Напомним, 28 августа Генпрокуратура впервые открыла уголовное производство в отношении Минфина за препятствование действиям Счетной палаты.