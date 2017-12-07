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Китай запідозрив Україну в небажанні віддавати кредит зернової корпорації

Китай запідозрив Україну в небажанні віддавати кредит зернової корпорації

Київ • УНН

 • 21389 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Візит урядової китайської делегації в Україну пов'язаний, зокрема, і з тим, що китайська сторона засумнівалася в намірах України віддавати кредит в 1,5 млрд доларів, який був виданий ДПЗКУ в 2012 році. Про це пише видання "Економічні вісті", передає УНН.

"За інформацією джерела, наближеного до переговорного процесу між ДПЗКУ (Державна продовольчо-зернова корпорація України) і китайськими партнерами, ситуація напружена до межі. Китай буквально в ультимативній формі зажадав зустрічі з прем'єром Гройсманом, і якщо "точки дотику так і не будуть знайдені, Україна опиниться на порозі гучного, можна сказати, світового кредитного скандалу", - зазначає ЗМІ.

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Підозри китайської сторони пов'язані з діями нового в.о. голови зернової корпорації Дмитра Гавриша.

За даними видання, він почав процес активної модернізації окремих підприємств, що входять до складу ДПЗКУ. Однак, ці підприємства за рішенням судів підлягають передачі в управління "Хліб України".

"...налякав кредитора той факт, що великі суми державних коштів Гавраш витрачає на заводи, які зараз активно виводяться з-під контролю ДПЗКУ з метою подальшої приватизації. Відбувається це шляхом судової суперечок між корпорацією і ДАК "Хліб України", в яких ДПЗКУ свідомо програє. Китайська сторона, при цьому, прекрасно розуміє, що якщо вивести з-під контролю зернової корпорації основні виробничі потужності, то кредит ССЕС (компанія-кредитор) віддавати вже буде нікому", - відзначають "Економічні вісті".

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 5 грудня китайська урядова делегація на чолі з віце-прем'єром Держради Китаю Ма Каєм зустрілася з прем'єром України Володимиром Гройсманом.

Також нагадаємо, що в.о. голови ДПЗК Дмитро Гавриш був призначений на цю посаду Кабміном з порушенням процедури. Раніше ця людина працювала в компанії "Мостобуд" колишнього регіонала Володимира Продивуса і, ймовірно, був фігурантом кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.

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