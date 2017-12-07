Китай запідозрив Україну в небажанні віддавати кредит зернової корпорації

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Візит урядової китайської делегації в Україну пов'язаний, зокрема, і з тим, що китайська сторона засумнівалася в намірах України віддавати кредит в 1,5 млрд доларів, який був виданий ДПЗКУ в 2012 році. Про це пише видання "Економічні вісті", передає УНН.