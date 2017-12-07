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Китай заподозрил Украину в нежелании отдавать кредит зерновой корпорации

Китай заподозрил Украину в нежелании отдавать кредит зерновой корпорации

Киев  •  УНН

 • 21388 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Визит правительственной китайской делегации в Украину связан, в частности, и с тем, что китайская сторона засомневалась в намерениях Украины отдавать кредит в 1,5 млрд долларов, который был выдан ГПЗКУ в 2012 году. Об этом пишет издание "Экономические известия", передаёт УНН.

"По информации источника, приближенного к переговорному процессу между ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины) и китайскими партнерами, ситуация накалена до предела. Китай буквально в ультимативной форме потребовал встречи с премьером Гройсманом, и если “точки соприкосновения так и не будут найдены, Украина окажется на пороге громкого, можно сказать, мирового кредитного скандала”, - отмечает СМИ.

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Подозрения китайской стороны связаны с действиями нового в.о. председателя зерновой корпорации Дмитрия Гавриша.

По данным издания, он начал процесс активной модернизации отдельных предприятий, входящих в состав ГПЗКУ. Однако, эти предприятия по решению судов подлежат передаче в управление "Хлеб Украина".

"...напугал кредитора тот факт, что большие суммы государственных средств Гавраш тратит на заводы, которые сейчас активно выводятся из-под контроля ГПЗКУ с целью дальнейшей приватизации. Происходит это путем судебного спора между корпорацией и ДАК "Хлеб Украина", в которых ГПЗКУ сознательно проигрывает. Китайская сторона, при этом, прекрасно понимает, что если вывести из-под контроля зерновой корпорации основные производственные мощности, то кредит ССЕС (компания-кредитор) отдавать уже будет некому", - отмечают "Экономические известия".

Напомним, как сообщал УНН, 5 декабря китайская правительственная делегация во главе с вице-премьером Госсовета Китая Ма Каем встретилась с премьером Украины Владимиром Гройсманом

Также напомним, что и.о. председателя ГПЗК Дмитрий Гавриш был назначен на эту должность Кабмином с нарушением процедуры. Ранее этот человек работал в компании "Мостострой" бывшего регионала Владимира Продивуса и, вероятно, был фигурантом уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов.

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