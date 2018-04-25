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Експерти пояснили низький рейтинг продовольчої безпеки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. До основних причин низького рівня продовольчої безпеки в Україні належить, зокрема, недоступність для українських сільгоспвиробників дешевих кредитів. Про це йдеться у матеріалі експертів компанії "Baker Tilly", передає УНН.

Експерти пояснили низький рейтинг продовольчої безпеки України

За чотири роки (2013-2017 рр. - ред.) Україна опустилася із 47-го на 63-е місце в Глобальному індексі продовольчої безпеки.

За даними експертів, найбільший негативний вплив на ситуацію з продовольчою безпекою в Україні мають фактори, що не належать до суто аграрних проблем. Йдеться, передусім, про проблеми, пов’язані з загальним станом економіки: високий рівень корупції, занадто дорогі кредити, ризик політичної нестабільності.

"До найсерйозніших викликів експерти віднесли високий рівень корупції, валовий внутрішній продукт на душу населення, недостатній обсяг фінансування наукових досліджень і новітніх розробок в аграрному секторі та ризики політичної нестабільності. Також, на відміну від розвинених країн світу, українські сільгоспвиробники мають проблеми з доступом до дешевих кредитів", - наголошують фахівці.

Поряд з цим експерти прогнозують поліпшення показників продовольчої безпеки в Україні.

"Економіка держави декілька років поспіль повільно, але зростає, і саме аграрний сектор є найголовнішим драйвером цього росту. Проте для України, яка має потужний потенціал у сфері сільського господарства, поточні показники слід вважати вкрай низькими. Подальші позитивні зміни потребують більш послідовної боротьби з корупцією, захисту прав інвесторів, підвищення доходів громадян. До безпосередніх заходів можна віднести збільшення з боку держави і приватних компаній фінансування інноваційних проектів у сільському господарстві, а також лібералізацію ринку землі сільськогосподарського призначення", - вважають аналітики.

Їх думку розділяє економічний експерт Павло Мороз. За його словами, сьогодні в Україні обсяг виробництва продуктів харчування достатній для того, щоб прогодувати людей. Але, проблема продовольчої безпеки існує, її посилює конфлікт на Сході країни.

"У списку ООН (ФАО) наша країна в списку вразливих, а це означає, що збільшення виробництва - не побажання, а життєва необхідність і питання безпеки. Про наявність проблем в секторі виробництва продуктів харчування сьогодні говорить рекордний обсяг імпорту м'яса в Україну. У період з січня по березень 2018 року він найбільший за останні п'ять років", - зазначив він.

Сьогодні держава декларує підтримку усім тим виробникам, які готові вкладати кошти в розширення та збільшення поголів’я тварин, наголосив експерт. Ставка на велику рогату худобу і птицю.

"Уже в цьому році за підтримки державних дотацій найбільший виробник "Миронівський хлібопродукт" запустить другу лінію на Вінницькій птахофабриці, збільшивши обсяги виробництва до 1 мільйона тонн на рік", - зазначив він.

Саме збільшення виробництва, на переконання експерта, допоможе стабілізувати ціни на внутрішньому продуктовому ринку на фоні зростаючого експорту

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