Эксперты объяснили низкий рейтинг продовольственной безопасности Украины

За четыре года (2013-2017 гг. - ред.) Украина опустилась с 47-го на 63-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности.

По данным экспертов, наиболее негативное влияние на ситуацию с продовольственной безопасностью в Украине имеют факторы, не относящиеся к чисто аграрным проблемам. Речь идет, прежде всего, о проблемах, связанных с общим состоянием экономики: высокий уровень коррупции, слишком дорогие кредиты, риск политической нестабильности.

"К серьезным вызовам эксперты отнесли высокий уровень коррупции, валовой внутренний продукт на душу населения, недостаточный объем финансирования научных исследований и новейших разработок в аграрном секторе и риски политической нестабильности. Также, в отличие от развитых стран мира, украинские сельхозпроизводители имеют проблемы с доступом к дешевым кредитам", - отмечают специалисты.

Наряду с этим эксперты прогнозируют улучшение показателей продовольственной безопасности в Украине.

"Экономика государства несколько лет подряд медленно, но растет, и именно аграрный сектор является главным драйвером этого роста. Для Украины, которая имеет мощный потенциал в сфере сельского хозяйства, текущие показатели следует считать крайне низкими. Дальнейшие позитивные изменения требуют более последовательной борьбы с коррупцией, защиты прав инвесторов, повышения доходов граждан. К непосредственным мероприятиям можно отнести увеличение со стороны государства и частных компаний финансирования инновационных проектов в сельском хозяйстве, а также либерализацию рынка земли сельскохозяйственного назначения", - считают аналитики.

Их мнение разделяет экономический эксперт Павел Мороз. По его словам, сегодня в Украине объем производства продуктов питания достаточен для того, чтобы прокормить людей. Но, проблема продовольственной безопасности существует, ее усиливает конфликт на востоке страны.

"В списке ООН (ФАО) наша страна в списке уязвимых, а это значит, что увеличение производства - не пожелание, а жизненная необходимость и вопрос безопасности. О наличии проблем в секторе производства продуктов питания сегодня говорит рекордный объем импорта мяса в Украину. В период с января по март 2018 года он стал самым крупным за последние пять лет", - отметил он.

Сегодня государство декларирует поддержку всем тем производителям, которые готовы вкладывать средства в расширение и увеличение поголовья животных, отметил эксперт. Ставка на крупный рогатый скот и птицу.

"Уже в этом году при поддержке государственных дотаций крупнейший производитель "Мироновский хлебопродукт" запустит вторую линию на Винницкой птицефабрике, увеличив объемы производства до 1 миллиона тонн в год", - отметил он.

Именно увеличение производства, по мнению эксперта, поможет стабилизировать цены на внутреннем продуктовом рынке на фоне растущего экспорта.