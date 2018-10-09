Названо найбільш популярні статті експорту з України

“У порівнянні з попереднім роком найбільше зріс обсяг продажу м’яса птиці — на 29%, експорт шоколаду збільшився на 21%. Серед товарів, що зросли, також слід відзначити соєву олію (на 18%), насіння ріпаку (на 15%) та пшеницю (на 6%)”, — зазначають в асоціації виробників сфери харчової промисловості.

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Рейтинг найбільш популярних товарних груп виглядає таким чином:



зернові культури (4,8 млрд дол.);



жири та олії, готові харчові жири, воски (3,2 млрд дол.);



насіння і плоди олійних рослин, солома і фураж (1,4 млрд дол.);



м’ясо та їстівні субпродукти (478,9 млн дол.);



молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед (346,5 млн дол.).



Топ-10 ключових товарів, які Україна експортувала на зовнішні ринки за перші 9 місяців 2018 року:



соняшникова олія (2,9 млрд дол.);



кукурудза (2,3 млрд дол.);



пшениця (2 млрд дол.);



ріпак (700 млн дол.);



соєві боби (600 млн дол.);



ячмінь (460 млн дол.);



м’ясо птиці (380 млн дол.);



цукор (150 млн дол.);



шоколад (119 млн дол.);



соєва олія (117 млн дол.).



Сумарний обсяг товару з топ-10 складає 85% від загальної вартості експортованих товарів харчової та аграрної промисловості.

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“<...>Хоча наразі нашим основним експортним товаром є сировина, ми маємо значний потенціал і для продажу за кордон готової продукції. Українські виробники здатні створювати товари, котрі мають високий рівень якості та конкурентоздатності на світовому ринку. Зокрема, про це свідчить зростання обсягу шоколаду, що продається за кордон”, — зазначає аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства.

Нагадаємо, експорт товарів з України за перші 7 місяців 2018 року зріс на 12,7%. Проте торговельне сальдо залишається від'ємним і продовжує зростати.