Названо найбільш популярні статті експорту з України

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53730 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100298 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138582 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115247 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107611 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113162 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137945 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75047 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83525 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176265 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
81 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24611 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33675 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26537 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25227 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31395 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138580 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137943 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176263 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515264 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594896 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4856 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25227 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26537 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33675 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58800 перегляди
Актуальне
Названо найбільш популярні статті експорту з України

Названо найбільш популярні статті експорту з України

Київ • УНН

 • 14243 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. За період з січня по вересень 2018 року Україна експортувала товарів харчової та аграрної промисловості на суму 11,4 млрд доларів. Про це повідомив аналітичний департамент Ради з питань експорту продовольства, посилаючись на дані Державної фіскальної служби України, передає УНН.

“У порівнянні з попереднім роком найбільше зріс обсяг продажу м’яса птиці — на 29%, експорт шоколаду збільшився на 21%. Серед товарів, що зросли, також слід відзначити соєву олію (на 18%), насіння ріпаку (на 15%) та пшеницю (на 6%)”, — зазначають в асоціації виробників сфери харчової промисловості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У серпні Україна встановила рекорд з експорту чавуну

Рейтинг найбільш популярних товарних груп виглядає таким чином:

  • зернові культури (4,8 млрд дол.);
  • жири та олії, готові харчові жири, воски (3,2 млрд дол.);
  • насіння і плоди олійних рослин, солома і фураж (1,4 млрд дол.);
  • м’ясо та їстівні субпродукти (478,9 млн дол.);
  • молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед (346,5 млн дол.).

Топ-10 ключових товарів, які Україна експортувала на зовнішні ринки за перші 9 місяців 2018 року:

  • соняшникова олія (2,9 млрд дол.);
  • кукурудза (2,3 млрд дол.);
  • пшениця (2 млрд дол.);
  • ріпак (700 млн дол.);
  • соєві боби (600 млн дол.);
  • ячмінь (460 млн дол.);
  • м’ясо птиці (380 млн дол.);
  • цукор (150 млн дол.);
  • шоколад (119 млн дол.);
  • соєва олія (117 млн дол.).

Сумарний обсяг товару з топ-10 складає 85% від загальної вартості експортованих товарів харчової та аграрної промисловості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна експортувала до ЄС агропродукції на понад 3,6 млрд доларів

“<...>Хоча наразі нашим основним експортним товаром є сировина, ми маємо значний потенціал і для продажу за кордон готової продукції. Українські виробники здатні створювати товари, котрі мають високий рівень якості та конкурентоздатності на світовому ринку. Зокрема, про це свідчить зростання обсягу шоколаду, що продається за кордон”, — зазначає аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства.

Нагадаємо, експорт товарів з України за перші 7 місяців 2018 року зріс на 12,7%. Проте торговельне сальдо залишається від'ємним і продовжує зростати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15