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Названы самые популярные статьи экспорта из Украины

Названы самые популярные статьи экспорта из Украины

Киев  •  УНН

 • 14238 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. За период с января по сентябрь 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 млрд долларов. Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

“По сравнению с предыдущим годом более всего вырос объем продаж мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров, которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена рапса (на 15%) и пшеницу (на 6%)”, — отмечают в ассоциации производителей сферы пищевой промышленности.

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Рейтинг самых популярных товарных групп выглядит следующим образом:

  • зерновые культуры (4,8 млрд долл.)
  • жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски (3,2 млрд долл.)
  • семена и плоды масличных растений, солома и фураж (1,4 млрд долл.)
  • мясо и съедобные субпродукты (478,9 млн долл.)
  • молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед (346,5 млн долл.).

Топ-10 ключевых товаров, которые Украина экспортировала на внешние рынки за первые 9 месяцев 2018 года:

  • подсолнечное масло (2,9 млрд долл.)
  • кукуруза (2,3 млрд долл.)
  • пшеница (2 млрд долл.)
  • рапс (700 млн долл.)
  • соевые бобы (600 млн долл.)
  • ячмень (460 млн долл.)
  • мясо птицы (380 млн долл.)
  • сахар (150 млн долл.)
  • шоколад (119 млн долл.)
  • соевое масло (117 млн ​​долл.).

Суммарный объем товара из топ-10 составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.

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“<...> Несмотря на то, что сейчас нашим основным экспортным товаром является сырье, мы имеем значительный потенциал и для продажи за границу готовой продукции. Украинские производители способны создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке. В частности, об этом свидетельствует рост объема продаваемого за границу шоколада”, - отмечает аналитический отдел Совета по вопросам экспорта продовольствия.

Напомним, экспорт товаров из Украины за первые 7 месяцев 2018 года вырос на 12,7%. Однако торговое сальдо остается отрицательным и продолжает расти.

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