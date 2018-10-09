Названы самые популярные статьи экспорта из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. За период с января по сентябрь 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 млрд долларов. Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
“По сравнению с предыдущим годом более всего вырос объем продаж мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров, которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена рапса (на 15%) и пшеницу (на 6%)”, — отмечают в ассоциации производителей сферы пищевой промышленности.
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Рейтинг самых популярных товарных групп выглядит следующим образом:
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- зерновые культуры (4,8 млрд долл.)
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- жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски (3,2 млрд долл.)
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- семена и плоды масличных растений, солома и фураж (1,4 млрд долл.)
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- мясо и съедобные субпродукты (478,9 млн долл.)
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- молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед (346,5 млн долл.).
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Топ-10 ключевых товаров, которые Украина экспортировала на внешние рынки за первые 9 месяцев 2018 года:
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- подсолнечное масло (2,9 млрд долл.)
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- кукуруза (2,3 млрд долл.)
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- пшеница (2 млрд долл.)
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- рапс (700 млн долл.)
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- соевые бобы (600 млн долл.)
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- ячмень (460 млн долл.)
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- мясо птицы (380 млн долл.)
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- сахар (150 млн долл.)
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- шоколад (119 млн долл.)
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- соевое масло (117 млн долл.).
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Суммарный объем товара из топ-10 составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.
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“<...> Несмотря на то, что сейчас нашим основным экспортным товаром является сырье, мы имеем значительный потенциал и для продажи за границу готовой продукции. Украинские производители способны создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке. В частности, об этом свидетельствует рост объема продаваемого за границу шоколада”, - отмечает аналитический отдел Совета по вопросам экспорта продовольствия.
Напомним, экспорт товаров из Украины за первые 7 месяцев 2018 года вырос на 12,7%. Однако торговое сальдо остается отрицательным и продолжает расти.