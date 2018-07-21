Український шоколад найбільше полюбляють американці – статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. США є найбільшою країною-імпортером українського шоколаду за підсумками 6 місяців 2018 року. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Протягом звітного періоду Україна експортувала до США шоколаду на 9 млн дол. Друге місце в списку належить Казахстану. Експорт українського шоколаду до Казахстану у І півріччі становив 8,5 млн дол.
Замикає трійку країн-любителів українського шоколаду Білорусь. У січні-червні Україна експортувала до Білорусі шоколаду на 6,6 млн дол.
Загалом, у І півріччі Україна експортувала шоколаду на 71,8 млн дол.
У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 55,2 млн дол.
Як повідомляв УНН, у червні поточного року Україна експортувала 67,6 тис. тонн цукру, що перевищує показники травня на 25%.