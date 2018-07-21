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Український шоколад найбільше полюбляють американці – статистика

Український шоколад найбільше полюбляють американці – статистика

Київ • УНН

 • 23342 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. США є найбільшою країною-імпортером українського шоколаду за підсумками 6 місяців 2018 року. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Протягом звітного періоду Україна експортувала до США шоколаду на 9 млн дол. Друге місце в списку належить Казахстану. Експорт українського шоколаду до Казахстану у І півріччі становив 8,5 млн дол.

Замикає трійку країн-любителів українського шоколаду Білорусь. У січні-червні Україна експортувала до Білорусі шоколаду на 6,6 млн дол.

Загалом, у І півріччі Україна експортувала шоколаду на 71,8 млн дол.

У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 55,2 млн дол.

Як повідомляв УНН, у червні поточного року Україна експортувала 67,6 тис. тонн цукру, що перевищує показники травня на 25%.

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