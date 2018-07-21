Україна суттєво наростила експорт цукру

“Основні поставки цукру в червні здійснювались до Узбекистану — 51% та Лівії — 35%. Також незначні обсяги були відправлені до Азербайджану — 5%, Вірменії та Грузії — по 3%”, — розповіла керівник аналітичного відділу асоціації Руслана Бутило.

Проте за десять місяців поточного маркетингового року українські виробники експортували 501 тис. тонн цукру, що на 32% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНН, Україна наростила експорт цукру до Великої Британії.