Названо товари-лідери за зростанням експорту до Британії

Зокрема, за даними МЕРТ, за чотири місяці 2018 року загальна сума збільшення експорту до Великої Британії склала 25,7 млн доларів.

Найбільше зростання продемонстрували: напівфабрикати з вуглецевої сталі - на 9 млн доларів, інші бруски та прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення - на 7,8 млн доларів, кукурудза - 6 млн доларів, прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти - на 5,6 млн доларів, цукор з цукрової тростини або цукрових буряків - на 5,5 млн доларів.

Нагадаємо, за чотири місяці 2018 року експорт товарів до Сербії зріс на 57,5%.