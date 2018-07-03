Названы товары-лидеры по росту экспорта в Британию

В частности, по данным МЭРТ, за четыре месяца 2018 года общая сумма увеличения экспорта в Великобританию составила 25,7 млн долларов.

Наибольший рост продемонстрировали полуфабрикаты из углеродистой стали - на 9 млн долларов, другие бруски и прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки - на 7,8 млн долларов, кукуруза - 6 млн долларов, прутки горячекатаные, свободно уложенные в бунты - на 5,6 млн долларов, сахар из сахарного тростника или сахарной свеклы - на 5,5 млн долларов.

Напомним, за четыре месяца 2018 года экспорт товаров в Сербию вырос на 57,5%.