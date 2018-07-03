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Україна наростила експорт до Сербії майже на 60%

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КИЇВ. 3 липня. УНН. За чотири місяці 2018 року експорт товарів до Сербії зріс на 57,5%. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

Зокрема, за даними МЕРТ, за чотири місяці 2018 року експорт товарів до Сербії зріс на 57,5% та сягнув 93,8 млн доларів, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Також повідомляється, що у 2017 році товарообіг між Україною та Сербією проти 2016 склав 319 млн доларів та збільшився на 21,5%. Основними статтями експорту до Сербії були: руди, шлаки і зола — 63%, чорні метали — 15,7%, дерево і вироби з деревини — 7,5%, папір і картон — 1,5%.

Нагадаємо, за словами Президента Петра Порошенка Україна та Сербія дуже близькі до підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами, залишилось лише узгодити два пункти.

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