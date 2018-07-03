Украина нарастила экспорт в Сербию почти на 60%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. За четыре месяца 2018 года экспорт товаров в Сербию вырос на 57,5%. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.
В частности, по данным МЭРТ, за четыре месяца 2018 года экспорт товаров в Сербию вырос на 57,5% и достиг 93,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также сообщается, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Сербией против 2016 года составил 319 млн долларов и увеличился на 21,5%. Основными статьями экспорта в Сербию были: руды, шлаки и зола — 63%, черные металлы — 15,7%, дерево и изделия из древесины — 7,5%, бумага и картон — 1,5%.
Напомним, по словам Президента Петра Порошенко Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между странами, осталось только согласовать два пункта.