Украина существенно нарастила экспорт сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В июне текущего года Украина экспортировала 67,6 тыс. тонн сахара, что превышает показатели мая на 25%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укрцукор", передает УНН.
"Основные поставки сахара в июне осуществлялись в Узбекистан - 51% и Ливию - 35%. Также незначительные объемы были отправлены в Азербайджан - 5%, Армении и Грузии - по 3%", - рассказала руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.
Однако за десять месяцев текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 501 тыс. тонн сахара, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНН, Украина нарастила экспорт сахара в Великобританию.