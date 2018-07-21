Украина существенно нарастила экспорт сахара

"Основные поставки сахара в июне осуществлялись в Узбекистан - 51% и Ливию - 35%. Также незначительные объемы были отправлены в Азербайджан - 5%, Армении и Грузии - по 3%", - рассказала руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

Однако за десять месяцев текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 501 тыс. тонн сахара, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНН, Украина нарастила экспорт сахара в Великобританию.