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MIM-104 Patriot

Україна наростила експорт сировини для металургії на 42%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Експорт української сировини для металургії за результатами семи місяців 2018 року зріс на 42,2%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на ДП “Держзовнішінформ”.

Україна наростила експорт сировини для металургії на 42%

“Обсяги експорту сировинних матеріалів для металургії за підсумками січня-липня поточного року зросли на 42,2% у порівнянні аналогічним періодом минулого року та становили 2,6 млн тонн. Надходження від експорту становили 1323,9 млн доларів (плюс 32,3% до показника січня-липня минулого року)”, — повідомили у “Держзовнішінформі”.

У розрізі видів продукції динаміка виглядає так:

  • експорт чавуну зріс на 59,3% до 1767,9 тис. тонн. Основні ринки збуту українського чавуну — США, Італія та Туреччина.
  • експорт феросплавів зріст на 4,3% до 548 тис. тонн. Надходження від експорту феросплавів становили 621,2 млн доларів (плюс 0,7%);
  • експорт металобрухту зріс на 49,6% до 281,3 тис. тонн. Надходження від експорту металобрухту становили 92,4 млн доларів (зростання в 2,27 рази).

Як зауважили у “Держзовнішінформі”, у липні, після введення вивізного мита на металобрухт у розмірі 42 євро/тонна, було експортовано найменшу кількість брухту з початку року — 10,94 тис. тонн на суму 3,28 млн доларів. У квітні експорт склав 76,33 тис. тонн брухту на суму 24,87 млн доларів.

За даними держпідприємства, експорт металургійних напівфабрикатів також зріст — за підсумками 7 місяців він становив 4090,5 тис. тонн, що на 16,9% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. В грошовому вираженні зростання обсягів експорту було більш значним — плюс 48% до показника минулого року.

Водночас, обсяги експорту готового прокату зменшились до 4854,6 тис. тонн (мінус 1,2%), проте через зростання цін на світовому ринку надходження від експорту прокату зросли. У грошовому виразі експорт прокату в січні-липні становив 2864,7 млн доларів, що на 20,3% більше аналогічного періоду минулого року.

За 7 місяців українські підприємства експортували 382,5 тис. тонн сталевих труб (70,5% — безшовні труби, 29,5% — зварні труби), що на 7,5% більше показника аналогічного періоду 2017 року. Надходження від експорту труб становили 425,6 млн доларів (82,3% — безшовні труби, 17,7% — зварні труби) — це на 41,4% більше показника минулого року.

Нагадаємо, через введення США 25% митних тарифів на імпорт сталі і 10% тарифів на алюміній, які вона наклала на метал з країн ЄС, Канади і Мексики з 1 червня, Україна ризикує втратити позиції на ринках ЄС та Туреччини, куди постачає майже половину металургійної продукції.

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