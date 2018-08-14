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Украина нарастила экспорт сырья для металлургии на 42%

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Экспорт украинского сырья для металлургии по результатам семи месяцев 2018 года вырос на 42,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на ГП “Держзовнишинформ”.

Украина нарастила экспорт сырья для металлургии на 42%

“Объемы экспорта сырьевых материалов для металлургии по итогам января-июля текущего года выросли на 42,2% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составили 2,6 млн тонн. Поступления от экспорта составили 1323,9 млн долларов (плюс 32,3% к показателю января-июля прошлого года)”, — сообщили в “Держзовнишинформе”.

В разрезе видов продукции динамика выглядит так:

  • экспорт чугуна вырос на 59,3% до 1767,9 тыс. тонн. Основные рынки сбыта украинского чугуна — США, Италия и Турция.
  • экспорт ферросплавов вырос на 4,3% до 548 тыс. тонн. Поступления от экспорта ферросплавов составляли 621,2 млн долларов (плюс 0,7%);
  • экспорт металлолома вырос на 49,6% до 281,3 тыс. тонн. Поступления от экспорта металлолома составили 92,4 млн долларов (рост в 2,27 раза).

Как отметили в “Держзовнишинформе”, в июле, после введения вывозной пошлины на металлолом в размере 42 евро/тонна, было экспортировано наименьшее количество лома с начала года — 10,94 тыс. тонн на сумму 3,28 млн долларов. В апреле экспорт составил 76,33 тыс. тонн лома на сумму 24,87 млн долларов.

По данным госпредприятия, экспорт металлургических полуфабрикатов также рос — по итогам 7 месяцев он составил 4090,5 тыс. тонн, что на 16,9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В денежном выражении рост объемов экспорта был более значительным — плюс 48% к показателю прошлого года.

В то же время, объемы экспорта готового проката уменьшились до 4854,6 тыс. тонн (минус 1,2%), однако из-за роста цен на мировом рынке поступления от экспорта проката выросли. В денежном выражении экспорт проката в январе-июле составил 2864,7 млн долларов, что на 20,3% больше аналогичного периода прошлого года.

За 7 месяцев украинские предприятия экспортировали 382,5 тыс. тонн стальных труб (70,5% — бесшовные трубы, 29,5% — сварные трубы), что на 7,5% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Поступления от экспорта труб составили 425,6 млн долларов (82,3% — бесшовные трубы, 17,7% — сварные трубы) — это на 41,4% больше показателя прошлого года.

Напомним, из-за введения США 25% таможенных тарифов на импорт стали и 10% тарифов на алюминий, которые они наложила на металл из стран ЕС, Канады и Мексики с 1 июня, Украина рискует потерять позиции на рынках ЕС и Турции, куда поставляет почти половина металлургической продукции.

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