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Міжнародна сільськогосподарська організація попередила про ризик голоду через зміну клімату

Міжнародна сільськогосподарська організація попередила про ризик голоду через зміну клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Зміна клімату матиме масштабні наслідки для сільського господарства і продовольчої безпеки. Про це йдеться в одній з останніх доповідей Міжнародної сільськогосподарської організації ФАО (ООН), передає УНН.

Очікується, що до середини цього століття підвищення середніх температур, зміни в режимі опадів, підвищення рівня моря, зростання частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, а також можливе збільшення обсягів шкоди, що завдається шкідниками і хворобами, позначаться на рослинництві і тваринництві, а також на рибальстві і аквакультурі.

При цьому, в різних регіонах і країнах вплив виявиться нерівномірним. Будуть мінятися порівняльні переваги і рівень конкурентоспроможності сільського господарства в різних регіонах і країнах; одні країни можуть опинитися в несприятливому становищі, а інші - виграти.

"Міжнародній торгівлі може належати особливо важлива роль в зусиллях по адаптації до зміни клімату та забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах. У короткостроковій перспективі торгівля може бути засобом переміщення продовольства в райони, які відчувають його дефіцит, а значить, важливим механізмом вирішення проблеми падіння виробництва в зв'язку з екстремальними погодними явищами.

У довгостроковій перспективі міжнародна торгівля може забезпечити ефективне коригування підходів до сільськогосподарського виробництва в різних країнах", - йдеться в доповіді.

Міжнародні фахівці відзначають, що для задоволення зростаючого попиту в 2050 році в аграрному секторі має вироблятися майже на 50 відсотків більше продуктів харчування, кормів та біопалива, ніж в 2012 році.

"Країни виявляють готовність реагувати на зміни клімату шляхом інвестування в сільське господарство і його перетворення. Зокрема, країни, що розвиваються наголошують у своїх ОНВ (Обумовлених на національному рівні внесках - ред.) важливість сільського господарства і продовольчої безпеки для адаптації до зміни клімату, а низка країн відзначають, що аграрний сектор відіграє важливу роль у виконанні їх цільових завдань в області пом'якшення його наслідків.

Однак ОНВ залишаються документами загального характеру, і в більшості з них не передбачені певні заходи політики.

Ефективна підтримка фермерів з урахуванням зміни клімату може посилити порівняльні переваги сільського господарства в країнах, що зазнають негативного впливу зміни клімату, забезпечуючи їх конкурентоспроможність і дозволяючи їм досягти більш стійкого балансу показників експорту та імпорту.

Такі заходи будуть мати вирішальне значення для країн, що розвиваються, які можуть внаслідок зміни клімату значно збільшити обсяги чистого імпорту продовольства.

Країнам, які можуть зіткнутися з серйозними проблемами, обумовленими кліматичними факторами, потрібна система підтримка - як у міжнародних масштабах (для ослаблення потенційного навантаження, пов'язаного з фінансуванням імпорту продовольства), так і на національному рівні - у вигляді надзвичайних резервних запасів продовольства і програм соціального захисту, орієнтованих на малозабезпечені та вразливі групи населення", - переконані в ФАО.

Тим часом Україна готує свій план зміцнення продовольчої безпеки.

Зареєстрований в жовтні законопроект "Про засади державної аграрної політики і державної політики сільського розвитку" визначає, що міжнародна торгівля та підтримка фермерів - є для країни пріоритетними напрямками.

Документ передбачає рівні можливості з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю, стимулювання переробки і виробництва нішевої продукції.

Це один з найбільш актуальних питань, адже, як уже повідомляв УНН, від виробництва продукції з високою доданою вартістю національними виробниками залежить, чи будуть в Україні багатомільярдні інвестиції, тисячі робочих місць, податки для держави і зростання реального ВВП.

Автори законопроекту переконані, що прийняття документа дозволить вирішити такі завдання, як:

- стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та аграрних кластерів;

- створення ефективної системи державної підтримки для малих виробників сільськогосподарської продукції, включаючи сприяння їх об'єднанню;

- сприяння створенню конкурентних переваг у виробництві нішевої продукції і продукції з високою доданою вартістю;

- сприяння створенню конкурентних переваг на міжнародних ринках для виробників сільськогосподарської продукції, а також забезпечення розвитку логістичних потужностей і стабільності оподаткування.

У тексті законопроекту також прямо зазначено визначення сільського розвитку як процесу, при якому поліпшення якості життя і економічного благополуччя населення, що проживає в сільській місцевості, є взаємопов'язаними і взаємозалежними.

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