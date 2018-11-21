В Україні запускають аукціони з оренди землі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уряд запустив аукціони з оренди землі державної власності через систему ProZorro.Продажі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
"Ми запускаємо те, що ми обіцяли декілька місяців тому, коли Кабмін змінив правила експерименту з електронних аукціонів з оренди державної землі", - сказав він.
Нефьодов пояснив, що аукціони з оренди землі через ProZorro.Продажі будуть працювати так само, як і продаж інших активів чи оренди у цій системі. "Тобто, існує велика кількість електронних майданчиків. Зараз ми можемо сказати, що ми підключили абсолютно весь ринок. Лот може бути заведений з будь-якого майданчика, подати пропозицію можна теж з будь-якого майданчика", - уточнив він.
Директор ДП "ProZorro.Продажі" Олексій Соболєв розповів, що запуск аукціонів з оренди землі через їхню систему є пілотним проектом, який відповідає всьому українському законодавству. Зокрема, розповів він, був розроблений новий модуль аукціону, який відповідає Земельному кодексу саме для проведення торгів з оренди землі.
"Закликаємо всі ОТГ приєднуватися і виставляти свої землі на оренду, тому що ви отримаєте точно більше грошей. Ми проходили це вже не раз з орендою приміщень, продажем малої приватизації", - сказав він.
Соболєв також розповів, шо вже працює 10 майданчиків стосовно оренди землі.
Нефьодов додав, що вже перші результати стосовно виставлення на аукціони з оренди землі через систему ProZorro.Продажі можуть бути до кінця року.
Нагадаємо, в Україні пообіцяли оновлений порядок ведення Державного земельного кадастру.