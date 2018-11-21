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В Украине запускают аукционы по аренде земли

В Украине запускают аукционы по аренде земли

Киев  •  УНН

 • 14053 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правительство запустило аукционы по аренде земли государственной собственности через систему ProZorro.Продажи. Об этом сообщил сегодня на брифинге первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Мы запускаем то, что мы обещали несколько месяцев назад, когда Кабмин изменил правила эксперимента с электронных аукционов по аренде государственной земли", - сказал он.

Нефедов пояснил, что аукционы по аренде земли через ProZorro.Продажи будут работать так же, как и продажа других активов или аренда в этой системе. "То есть, существует большое количество электронных площадок. Сейчас мы можем сказать, что мы подключили абсолютно весь рынок. Лот может быть заведен с любой площадки, подать предложение можно тоже с любой площадки", - уточнил он.

Директор ГП "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев рассказал, что запуск аукционов по аренде земли через их систему является пилотным проектом, который отвечает всему украинскому законодательству. В частности, рассказал он, был разработан новый модуль аукциона, который соответствует Земельному кодексу именно для проведения торгов по аренде земли.

"Призываем все ОТО присоединяться и выставлять свои земли в аренду, ведь вы получите точно больше денег. Мы проходили это уже не раз с арендой помещений, продажей малой приватизации", - сказал он.

Соболев также рассказал, шо уже работает 10 площадок относительно аренды земли.

Нефедов добавил, что уже первые результаты по выставлению на аукционы по аренде земли через систему ProZorro.Продажи могут быть до конца года.

Напомним, в Украине пообещали обновленный порядок ведения Государственного земельного кадастра.

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